В ДНР представили образец бюллетеней для голосования на референдуме о присоединении к России

Градиент бюллетеня зеленого цвета, а надписи в нем выполнены темными чернилами
Фото: Иван ЖИЛЯК
Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики представила образец бюллетеней для голосования на референдуме по вопросу присоединения к Российской Федерации. Его продемонстрировал в зале заседаний председатель ЦИК Владимир Высоцкий.
Он сообщил, что бюллетени отпечатаны в типографии и содержат необходимые средства защиты. Сам градиент зеленого цвета, а надписи выполнены темными чернилами.
- Вопрос в нем: «Вы за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» И подразумевается два варианта: да или нет, - рассказал председатель ЦИК.
Глава Центральной избирательной комиссии также добавил, что подсчет голосов начнется 27 сентября - после того, как закроются избирательные участки.
Напомним, ранее в ДНР заявили о 100-процентной готовности к предстоящему референдуму. Для его проведения в Республике уже отпечатаны более 1,5 миллиона бюллетеней.
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