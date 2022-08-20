В Донецке сообщили, что из-за низкого уровня воды приостановлена работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции

Жители рискуют остаться без единственного на сегодняшний день резервного источника водоснабжения из-за нехватки в нем воды. Фото: Минстрой ДНР

Ситуация с водой в Донецке и других крупных городах ДНР - и без того крайне сложная - становится просто критической. Жители Республики рискуют остаться без единственного на сегодняшний день резервного источника водоснабжения из-за нехватки в нем воды. Стало известно, что сегодня ночью была приостановлена работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- По информации государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса» 20 августа в 0:30 остановлена Верхнекальмиусская фильтровальная станция в связи с низким уровнем воды в концевом участке канала Северский Донец-Донбасс, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что забор воды в резервный источник будет производиться в течение трех суток.

После этого, как пояснили в министерстве, власти пересмотрят график подачи воды населению, так как фильтровальная станция будет работать в цикличном режиме. К такой практике специалистам придется прибегнуть впервые.

- Ситуация вынужденная. Только после пробных запусков и определения времени, за которое наполнится канал, можно будет выстроить новый график подачи воды для населения, - говорят в ведомстве.

Напомним, что проблемы с водой в Донецке и других городах ДНР возникли из-за украинских обстрелов. Канал «Северский Донец-Донбасс» - главный источник водоснабжения Республики - на сегодняшний день абсолютно не функционирует как основная магистраль. Воду приходится брать из единственного доступного на данный момент источника - Верхнекальмиусского водохранилища. Однако и его запасы иссякли.

Ранее сообщалось, что одним из элементов противодействия «водному терроризму» ВСУ стал новый водовод, построенный в ДНР с помощью России. Он соединил остановленный Украиной канал «Северский Донец-Донбасс» с Ханженковским водохранилищем, откуда было принято решение перебрасывать в города Республики порядка 70 тысяч кубометров воды в сутки. Специалисты предупредили, что полностью проблему это не решит, однако хотя бы даст возможность обеспечить жителей водой по графику.

Отметим, что это не первый водовод, который был построен после перекрытия канала «Северский Донец - Донбасс». Первый - пусть и более скромного размера и втрое меньше пропускной способности - был проложен в начале лета силами МЧС и горняков шахты «Ждановская». Он должен поставлять примерно 15 тысяч кубометров воды в сутки из другого водохранилища - Ольховского.

Помешать планам ВСУ устроить водную блокаду Донбассу было призвано строительство новых водоводов. Фото: МЧС ДНР

Однако, несмотря на предпринятые меры, ситуация с водой в Донецке и других крупных городах ДНР продолжает только усугубляться. Власти говорят открыто - для обеспечения жителей водой делают все возможное, однако до полного освобождения Республики говорить о полноценном водоснабжении не приходится.

До недавнего времени был организован подвоз воды населению, однако из-за непрекращающихся обстрелов и его пришлось отменить Фото: Иван ЖИЛЯК

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