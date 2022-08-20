Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2022 6:41

Работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции приостановлена из-за низкого уровня воды

Жители крупных городов ДНР рискуют остаться без единственного резервного источника водоснабжения
Ирина ДМИТРИЕВА
Жители крупных городов ДНР остались без воды

Жители крупных городов ДНР остались без воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня ночью Верхнекальмиусская фильтровальная станция была вынуждена приостановить свою работу в связи с низким уровнем воды. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- По информации государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса» 20 августа в 0:30 остановлена Верхнекальмиусская фильтровальная станция в связи с низким уровнем воды в концевом участке канала Северский Донец-Донбасс, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что забор воды в резервный источник будет производиться в течение трех суток.

Напомним, Верхнекальмиусская фильтровальная станция питает водой жителей крупных городов ДНР - Донецка, Ясиноватой и части Макеевки. На сегодняшний день она обеспечивает подачу воды из единственного доступного жителям Республики резервного источника водоснабжения - Верхнекальмиусского водохранилища.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Цель ВСУ - гуманитарная катастрофа в ДНР

Под обстрелами находятся объекты гражданской инфраструктуры (подробнее)