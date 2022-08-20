Работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции приостановлена из-за низкого уровня воды

Жители крупных городов ДНР остались без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня ночью Верхнекальмиусская фильтровальная станция была вынуждена приостановить свою работу в связи с низким уровнем воды. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- По информации государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса» 20 августа в 0:30 остановлена Верхнекальмиусская фильтровальная станция в связи с низким уровнем воды в концевом участке канала Северский Донец-Донбасс, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что забор воды в резервный источник будет производиться в течение трех суток.

Напомним, Верхнекальмиусская фильтровальная станция питает водой жителей крупных городов ДНР - Донецка, Ясиноватой и части Макеевки. На сегодняшний день она обеспечивает подачу воды из единственного доступного жителям Республики резервного источника водоснабжения - Верхнекальмиусского водохранилища.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Цель ВСУ - гуманитарная катастрофа в ДНР

Под обстрелами находятся объекты гражданской инфраструктуры (подробнее)