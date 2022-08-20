Работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции приостановлена из-за низкого уровня воды

Жители крупных городов ДНР остались без воды
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня ночью Верхнекальмиусская фильтровальная станция была вынуждена приостановить свою работу в связи с низким уровнем воды. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.
- По информации государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса» 20 августа в 0:30 остановлена Верхнекальмиусская фильтровальная станция в связи с низким уровнем воды в концевом участке канала Северский Донец-Донбасс, - пояснили в ведомстве.
Уточняется, что забор воды в резервный источник будет производиться в течение трех суток.
Напомним, Верхнекальмиусская фильтровальная станция питает водой жителей крупных городов ДНР - Донецка, Ясиноватой и части Макеевки. На сегодняшний день она обеспечивает подачу воды из единственного доступного жителям Республики резервного источника водоснабжения - Верхнекальмиусского водохранилища.
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