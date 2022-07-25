Новый водовод в ДНР: что это даст людям

Водовод подаст воду в канал "Северский Донец - Донбасс". Фото: АГ ДНР

В Республике завершен один самых главных проектов последних месяцев - построен водовод, который соединил остановленный Украиной канал «Северский Донец-Донбасс» с Ханженковским водохранилищем. Запуск объекта прошел с большим размахом, на мероприятии присутствовали первые лица ДНР. «Комсомолка» разбиралась, что запуск водовода даст обычным гражданам.

Трубы должны пролежать пять веков. Фото: АГ ДНР

Откуда придет вода

По довоенным украинским меркам, Ханженковское водохранилище считалось небольшим. Тогда канал «Северский Донец-Донбасс» поставлял столько воды, что подача ее по графику объяснялась только одним: изношенные трубы отправляли под землю (а значит подтапливали дома и шахты) гораздо больше, чем потребляли жители.

Сейчас Ханженковское водохранилище является одним из самых крупных в Республике, в нем находится (в зависимости от времени года) от 12 до 19 миллионов кубометров воды. Примерно к концу мая, когда стало понятно, что быстро контроль над каналом «Северский Донец-Донбасс» союзные силы ЛДНР и России не установят, было принято решение перебрасывать воду в города Донбасса, откуда только есть возможность.

Построили быстрее, чем планировали

Россия поставила трубы, строителей из разных регионов и проект стартовал. Работали круглые сутки под охраной МЧС ДНР.

Первоначально планировали закончить проект к концу лета, но когда стало понятно, что к этому времени воды в кранах жителей уже не будет, работы ускорили. 15 июля водовод был запущен.

- ВСУ постарались устроить водную блокаду, которая по своему воздействию на гражданское население имела бы гораздо более серьезные последствия, чем в Крыму. Новый водовод, построенный с помощью России – один из элементов противодействия «водному терроризму», - рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Председатель правительства Виталий Хоценко, который вместе с Пушилиным запускал новый водовод, отметил, что запуск водовода стал возможен, благодаря совместной работе специалистов военно-строительной компании, в которой работают специалисты из РФ, сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики и всех служб. Для ускорения строительства менялись законы и распоряжения властей ДНР.

Трубы пролежат пятьсот лет

Водовод построен из современных пластиковых труб российского производства (для проекта привлекли продукцию сразу семи заводов) и позволяет поставлять в канал «Северский Донец – Донбасс» (а оттуда по городам ДНР) порядка 70 тысяч кубометров воды в сутки. Полностью проблему это не решит, но даст возможность обеспечить жителей водой по графику.

Протянуты четыре нитки протяженностью 21 км каждая. Как рассказали строители, трубы хорошие и могут пролежать и пятьсот лет.

Отметим, что это не первый водовод, который был построен после перекрытия канала «Северский Донец – Донбасс». Как уже писала «Комсомолка», первый – пусть и более скромного размера и втрое меньше пропускной способности – был построен в начале лета силами МЧС и горняков шахты «Ждановская».

Он длинной около двух километров и поставляет примерно 15 тысяч кубометров воды в сутки из другого водохранилища - Ольховского. С его запуском дончане уже ощутили некоторое улучшение ситуации с водой. Пусть один раз в несколько дней, но хоть ненадолго напора воды хватало до 7-8 этажей многоэтажных домов. Все расположенные выше квартиры вынуждены набирать воду на улице или у соседей.

Емкости с водой в донецких квартирах занимают немало места. Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В очередях обсуждают новый водовод

Как жить и выживать в такой ситуации, «Комсомолке» рассказал дончанин Дмитрий. Он сам загнан режим жёсткого дефицита воды, живет Куйбышевском районе и готов рассказывать о своих попытках добыть воду часами.

- Проблемы начались в феврале. Напор падал, а в марте до верхних этажей вода уже не доставала. Приходилось набирать ее снизу, у соседей и дворников. В апреле пришлось пробираться по грязи на ближайший пруд, потому что напор стал еще меньше и делились водой крайне неохотно. Вот только на приведение в порядок одежды уходило много покупной воды, а ее цена росла. В каждый дождь набирал воду и нужно было угадать, когда выйти к водосточной трубе. Если слишком рано, в ведрах будет мутная жижа с мусором с крыш. А поздно – дождь закончится, - рассказал он.

Наконец, силами жителей с молчаливого согласия коммунальщиков был проведен кран из подвала. Но проблемы это не решило.

- Главное, вписаться в очередь подъезда. Чужих в нее пускают крайне неохотно. За пару часов до подачи воды очередь уже формируется, так что нужно проверить свое место. Воду подают после шести тонкой струйкой, поэтому все следят, чтобы брали не более 20 литров. Отнес ее наверх в квартиру – иду снова вниз и ищу свое место в очереди. Можно снова набрать 20 литров. За вечер процесс повторяется 3-4 раза и ты рад уже тому, что вода есть вообще. Конечно, власти доставляют воду цистернами, но ее мгновенно разбирают.

В июле добавилась раздача воды в школах, но этот квест не для всех.

– Можно бесплатно получить по пять литров питьевой воды в одни руки, предъявив паспорт. Для этого придется стоять на жаре несколько часов и воды может именно тебе не хватить, - рассказал дончанин.

Все жители ДНР, у кого плохо с водой, сходятся во мнении, что непрерывная подача воды в города Республики сможет возобновиться только после полного взятия под контроль канала «Северский Донец — Донбасс», который все еще перекрыт украинскими военными. Об этом говорят в очередях у крана за водой гораздо чаще, чем об обстрелах ВСУ.

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