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Общество20 августа 2022 6:55

В ДНР выстроят новый график подачи воды населению

Из-за низкого уровня воды была приостановлена работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции
Ирина ДМИТРИЕВА
Ситуация с водой в Донецке и других городах ДНР – и без того крайне сложная – становится критической. Фото: Минстрой ДНР

Ситуация с водой в Донецке и других городах ДНР – и без того крайне сложная – становится критической. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике планируют выстроить новый график подачи воды населению. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны.

Напомним, ранее сообщалось, что этой ночью в связи с низким уровнем воды была приостановлена работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая обеспечивает водой жителей крупных городов ДНР - Донецка, Ясиноватой и части Макеевки. Уточнялось, что забор воды в резервный источник будет производиться в течение трех суток.

Как отметили в министерстве, после наполнения фильтровальная станция будет работать в цикличном режиме. К такой практике специалисты прибегнут впервые.

- Ситуация вынужденная. Только после пробных запусков и определения времени, за которое наполнится канал, можно будет выстроить новый график подачи воды для населения, - говорят в ведомстве.

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