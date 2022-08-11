Денис Пушилин пообщался с иностранными журналистами на месте обстрелянной ВСУ исправительной колонии под Донецком. Фото: сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин показал иностранным журналистам последствия удара ВСУ по исправительной колонии в Еленовке - для того, чтобы они донесли мировому сообществу правду о том, что происходит сейчас в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

Удар по колонии был совершен ВСУ ночью с 28 на 29 июля, предположительно из американской установки HIMARS. Фото: t.me/dnronline

Денис Пушилин рассказал, что варварский обстрел Еленовской колонии был совершен ВСУ сразу после того, как содержавшиеся здесь украинские военнопленные, в частности боевики «Азова»*, начали говорить правду и давать показания, а для Киева эта правда оказалась неудобной. Так, к примеру, стало известно, что убийства и пытки российских военных украинские боевики снимали по указу советника президента Украины Алексея Арестовича. Киев, понимая серьезность тех фактов, которые стали появляться у следствия, не нашел ничего лучшего, как просто ударить по колонии и уничтожить какую-то часть своих же силовиков, а остальных запугать, не давая им возможности рассказывать о произошедшем.

По словам Дениса Пушилина, обстрел Еленовской колонии со стороны ВСУ привел к большому количеству жертв среди украинских военнопленных.

В результате обстрела в Еленовской колонии погибло большое количество людей. Фото: t.me/dnronline

И это преступление - далеко не единственное на счету Киева. Чего только стоят ежедневные обстрелы украинской армией населенных пунктов ДНР и разбрасывание по жилой части городов запрещенных противопехотных мин-«лепестков».

- По сути, никакой военной целесообразности разбрасывание данных противопехотных мин не имеет. Но это приносит серьезный ущерб гражданскому населению, в том числе детям, - отметил Глава Республики.

По словам Дениса Пушилина, на украинских минах уже подорвались более 30 мирных жителей ДНР.

- Вот с кем мы имеем дела на сегодняшний день. Вот такое настоящее лицо украинского режима, - подчеркнул он.

Глава ДНР также отметил, что преступные действия киевского режима активно поддерживаются Западом. Так, очередным подтверждением причастности США к военным преступлениям в Донбассе стало недавнее заявление заместителя одного из разведывательных ведомств Украины Скибицкого, который открыто подтвердил тот факт, что использование и определение целей ударов ракетами РСЗО HIMARS ведется Киевом по согласованию с Соединенными Штатами Америки.

- Это говорит о том, что Байден и его управленческая команда имеет непосредственное отношение к тем преступлениям, которые совершаются против гражданского населения Донбасса и других освобожденных территорий, - сказал Денис Пушилин.

Что же касается дальнейших попыток Киева нанести удары по местам содержания украинских пленных, то со слов лидера ДНР, в Республике предпринимают максимально возможные меры, чтобы не допустить подобных обстрелов.

* Запрещенная в России и ДНР организация

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Глава ДНР пообещал поддержку горловскому хлебозаводу, пострадавшему в результате обстрела

Денис Пушилин посетил предприятие, которое получило значительные разрушения (подробнее)