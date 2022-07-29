Ударили предположительно из HIMARS: В Еленовской исправительной колонии в результате обстрела ВСУ погибли около 40 пленных, еще десятки ранены

Боеприпас попал прямо в барак с пленными Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В результате ночного обстрела ВСУ в Еленовской исправительной колонии погибло большое количество людей. Удар по объекту велся предположительно из американской установки HIMARS. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Он также озвучил известное на данный момент количество жертв. Однако цифры могут быть еще большими.

- Ночью укры ударили предположительно «Хаймерсом» по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться, - написал Даниил Безсонов в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня ночью под обстрел украинских войск попало здание Еленовской исправительной колонии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям поступила информация о том, что в результате ночного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждена Еленовская исправительная колония № 120. Более подробная информация устанавливается, - заявили наблюдатели.

Отметим, исправительные учреждения ДНР неоднократно становились для украинских боевиков мишенью. Однако в этот раз ВСУ нанесли удар по своим же военным.

Ранее сообщалось, что территория Донецкой исправительной колонии также подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск. К счастью, пострадавших среди сотрудников колонии и осужденных не было.

Исправительные учреждения ДНР неоднократно становились для украинских боевиков мишенью, однако в этот раз ВСУ ударили по своим же военным. Фото: t.me/dnronline

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