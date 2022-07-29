Здание Еленовской исправительной колонии повреждено ночным обстрелом ВСУ

Исправительные учреждения ДНР неоднократно становились для украинских боевиков мишенью. Фото: t.me/dnronline

Сегодня ночью под обстрел украинских боевиков попало здание Еленовской исправительной колонии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям поступила информация о том, что в результате ночного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждена Еленовская исправительная колония № 120. Более подробная информация устанавливается, - заявили наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что территория Донецкой исправительной колонии также подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших среди сотрудников колонии и осужденных не было.

Под обстрел украинских силовиков несколько дней назад попала и школа-интернат № 17, расположенная в Кировском районе Донецка. Здание получило значительные повреждения. Так, зафиксировано прямое попадание в кровлю, пострадали перекрытия хозяйственного блока, прачечная, мастерские, оконные блоки и внутреннее оборудование. Обошлось без жертв.

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