Под огнем ВФУ Кировский район Донецка, повреждена школа-интернат №17

Украинские боевики ударили по школе-интернату в Кировском районе (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики продолжают обстрел жилых кварталов Кировского района Донецка. В результате прямого попадания снаряда разрушена кровля школы-интерната №17, повреждены перекрытия хозяйственного блока. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате повреждения получила школа-интернат № 17, по адресу: ул. Кирова, 155г. Зафиксировано прямое попадание в кровлю, пострадали перекрытия хозяйственного блока, прачечная, мастерские, оконные блоки, внутреннее оборудование, — отметил градоначальник.

Также Кулемзин сообщил, что повреждены частные жилые дома по адресам: улица Коротченко, 1, 2, 4. В домах выбиты стекла, осколками посечены заборы и хозяйственные постройки.

Тем временем ВФУ обстреляли Петровский район Донецка. В нем обесточено 15 трансформаторных подстанций в поселках шахт №7, 12 и шахты Трудовская. Без электроснабжения остаются более тысячи абонентов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Союзные войска ДНР, ЛНР и России уничтожили порядка 50 украинских боевиков

Также военнослужащим удалось подавить две огневые точки противника (подробнее)