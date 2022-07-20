В Донецке под обстрел попала исправительная колония

Здание колонии повреждено. Фото: t.me/dnronline

В столице Донецкой Народной Республики была обстреляна исправительная колония. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что учреждение попало под обстрел украинских силовиков нынешним утром.

- Сегодня, 20 июля, в 5:30 территория Донецкой исправительной колонии подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВФУ, - говорится в сообщении Штаба.

К счастью, пострадавших среди сотрудников колонии и осужденных нет.

Напомним, сегодня украинские боевики продолжили массированный обстрел города Донецка. Очевидцы сообщили о прилетах в Киевском районе недалеко от шахты Засядько. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

А в прифронтовом поселке Александровка на западе столицы после прямого попадания повреждены несущая стена и перекрытие между этажами в здании местной школы. В помещении поселковой администрации повреждено остекление.

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