ДНР уличила США в непосредственном координировании ударов по Донбассу ракетами из РСЗО HIMARS

Денис Пушилин пообщался с иностранными журналистами на месте обстрелянной ВСУ Еленовской исправительной колонии под Донецком. Фото: сайт Главы ДНР

Украина согласовывает с США каждый удар ракетами HIMARS по Донбассу. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи с иностранными журналистами на месте обстрелянной ВСУ Еленовской исправительной колонии под Донецком.

Он отметил, что очередным подтверждением причастности США к военным преступлениям в Донбассе стало недавнее заявление заместителя одного из разведывательных ведомств Украины Скибицкого, который открыто подтвердил тот факт, что использование и определение целей ударов ракетами РСЗО HIMARS ведется Киевом по согласованию с Соединенными Штатами Америки.

- Это говорит о том, что Байден и его управленческая команда имеет непосредственное отношение к тем преступлениям, которые совершаются против гражданского населения Донбасса и других освобожденных территорий, - сказал Денис Пушилин, отметив при этом, что вот против кого сегодня противостоят союзные силы Донбасса в рамках специальной военной операции.

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