Первые часы спецоперации: в Донецке слышны мощные взрывы, в Константиновке - растерянность

Так выглядит то, что осталось от промышленности в Константиновке

Ночью 24 февраля в Донецке слышны были взрывы, однако мало кого из дончан они удивили. За почти восемь лет войны к этому привыкли. Если взрывается не где-то рядом, так никто особого внимания и не обращает. Донецк живет обычной жизнью, люди выгуливают собак, работают магазины, есть свет и связь – хотя и с перебоями. Единственное, меньше стало престижных иномарок на улицах.

- А что-то началось? Я пришла себе, работаю. Ну гремит, ну и что, - так охарактеризовала происходящее продавец одного из главных сетевых супермаркетов «Молоко» Оксана.

В районе железнодорожного вокзала есть свет, работает интернет, однако холодная вода поступает тонкой струйкой. Горячей воды нет. Жители заполнили водой каждую емкость, опасаясь, что будет перекрыт канал «Северский Донец-Донбасс» и воды не будет совсем. В результате обстрелов канал уеж получил пробоины, вода вытекает, отремонтировать из-за военных действий его невозможно.

В Константиновке Донецкой области также продолжается почти обычная жизнь. Да, за городом слышны взрывы, однако людям приказали выходить на работу.

Предположительно, источник взрывов находится за пределами Константиновки в районе поселка Дылеевка.

- Я сказала маме, если что-то будет происходить, сиди в ванной. Сама пошла на работу, мне сказали немедленно явится. А теперь думаю, банки на столе остались, вдруг разобьются и мою пожилую немощную мать поранят, - сообщила «Комсомолке» химик-технолог Оксана.

О начале спецоперации она узнала в половине пятого утра после звонка родственника из Харькова. Больше всего Оксана переживает за сына, который работает программистом в Харькове.

- Я ему сказала, иди проверь близлежащий подвал. Если закрыт, спустись в метро, - говорит Оксана и тяжело вздыхает.

В целом, настроение на украинской части Донецкой области лучше всего охарактеризовать как растерянность.