В Донецке всю ночь слышны были мощные отдаленные взрывы

ВСУ обстреливали Донецк всю ночь. ФОТО: Штаб ООС

Ночью 24 февраля в Донецке слышны были взрывы, причем, как отмечает корреспондент «Комсомолки», по характеру они отличались от привычных разрывов минометных мн и артиллерийских снарядов. Больше всего это было похоже на РСЗО не установленного типа.

В районе железнодорожного вокзала есть свет, работает интернет, однако холодная вода поступает тонкой струйкой. Горячей воды нет. Жители заполнили водой каждую емкость, опасаясь, что будет перекрыт канал «Северский Донец-Донбасс» и воды не будет совсем.

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