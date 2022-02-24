Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 февраля 2022 4:51

В Донецке всю ночь слышны были мощные отдаленные взрывы

По словам очевидцев, звук был необычный и шел с юга
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
ВСУ обстреливали Донецк всю ночь. ФОТО: Штаб ООС

ВСУ обстреливали Донецк всю ночь. ФОТО: Штаб ООС

Ночью 24 февраля в Донецке слышны были взрывы, причем, как отмечает корреспондент «Комсомолки», по характеру они отличались от привычных разрывов минометных мн и артиллерийских снарядов. Больше всего это было похоже на РСЗО не установленного типа.

В районе железнодорожного вокзала есть свет, работает интернет, однако холодная вода поступает тонкой струйкой. Горячей воды нет. Жители заполнили водой каждую емкость, опасаясь, что будет перекрыт канал «Северский Донец-Донбасс» и воды не будет совсем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в Донецке - о признании ДНР и ЛНР: Если бы мы этого не сделали, мне было бы стыдно перед своими детьми и внуком

В столице Республики прошла пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина и Андрей Турчака (подробнее)