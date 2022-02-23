Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в Донецке - о признании ДНР и ЛНР: Если бы мы этого не сделали, мне было бы стыдно перед своими детьми и внуком

Андрей Турчак. Фото: Надежда Чичерова

Европа забыла о своем историческом прошлом, и Украина ей в этом только содействует. Отсюда и недавнее высказывание генерального канцлера Германии господина Шольца о том, что геноцид на Донбассе - это смешно. Такое мнение выразил во время пресс-конференции в Донецке первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

- Мне искренне жаль, что у главы одного из крупнейших европейских государств настолько короткая историческая память. И мне искренне жаль, что эта инфекция беспамятства, как метастаза, поражает Европу. И безусловно, Украина здесь не находится в стороне, - говорит он.

По словам Андрея Турчака, признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик и последующая ратификация договоров с ними является самым красноречивым свидетельством того, как россияне на самом деле оценивают происходящее в Донбассе.

- Если бы мы этого не сделали, мне было бы стыдно перед своими детьми и внуком. И мне было бы стыдно перед своим дедом, которого уже нет. Он был артиллерист и дошел до самого Берлина, - сказал политик.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» отметил, признание Донецкой и Луганской Народных Республик – историческое решение.

- Эти дни наполнены символизмом. Именно сегодня, в День защитника Отечества мы вновь с вами встречаемся на донецкой земле, по прошествии этих исторических двух дней. Было принято историческое решение о признании ДНР и ЛНР. Вчера Госдума и Совет Федераций РФ ратифицировали два договора.

Это событие положит начало хорошему взаимодействию в отрасли экономики, в вопросах развития этих территорий, социально-экономического развития и направлено прежде всего на то, чтобы жизнь проживающих в ДНР и ЛНР людей улучшалась. Чтобы развивалась инфраструктура.

- Для кого-то это вопрос будущего, но на самом деле, если мы не будем заниматься этим, то тогда ради чего все это происходило на протяжении восьми лет? Все эти тяготы и лишения, - сказал Андрей Турчак.

По данным оперативного штаба, уже более 93 тысяч беженцев прибыло на территорию РФ, сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия».

- Сейчас одна из самых главных задач - обеспечить комфортные условия пребывания беженцев на территории Российской Федерации, - заявил Турчак.

Напомним, 18 февраля в Донецкой и Луганской Народных Республиках из-за угрозы агрессии Украины была объявлена массовая эвакуация жителей, прежде всего женщин, детей и людей преклонного возраста.

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