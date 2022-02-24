Реакция жителей Донбасса на подконтрольной Киеву территории: Слышны взрывы, идем на работу

На утро 24 февраля улицы Константиновки были пусты. ФОТО: Источник "КП"

В Константиновке Донецкой области слышны взрывы, однако людям сказали выходить на работу. Предположительно, источник взрывов находится за пределами города

Как сообщили «Комсомолке» из города Константиновка Донецкой области, они слышат разрывы тяжелых боеприпасов. Однако они происходят не в черте города.

- Я сказала маме, если что-то будет происходить, сиди в ванной. Сама пошла на работу, мне сказали немедленно явится. А теперь думаю, банки на столе остались, вдруг разобьются и мою пожилую немощную мать поранят, - говорит химик-технолог Оксана.

О начале спецопреации она узнала в половине пятого утра после звонка родственника из Харькова.

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