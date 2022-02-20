НМ ЛНР: Несмотря на заявление Зеленского на Мюнхенской конференции о намерениях урегулировать конфликт на Донбассе только мирным путем – ВСУ предприняли попытку прорыва

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Киевские пропагандисты усилили распространение лживой информации. Об этом заявили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Достаточно вспомнить спланированное и сфабрикованное обвинение Народной милиции ЛНР в обстреле детского садика на подконтрольной Киеву территории, - говорят в НМ ЛНР. - После того как мы представили убедительные доказательства с детализированной схемой обстрела, стало очевидно, что гражданский объект с находившимися в нем детьми, был обстрелян боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что именно по этой причине к месту разрушения украинская сторона не допустила наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, скрыв следы преступления.

- На следующий день украинские пропагандисты выдвинули сфабрикованное обвинение в адрес Народной милиции ЛНР в якобы совершенном обстреле гуманитарного конвоя Международного комитета Красного Креста на КПВВ «Счастье», при этом Красный Крест официально опроверг данную информацию.

В УНМ Республики обратили внимание, что эти резонансные события, озвученные украинской стороной, совпали с участием президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности.

- Что позволяет сделать вывод о подготовке Киевом основания для оправдания перед Западом необходимости проведения наступательной операции ВСУ на Донбассе, - подчеркнули в оборонном ведомстве ЛНР. - Несмотря на заявление Зеленского на Мюнхенской конференции о намерениях урегулировать конфликт на Донбассе только мирным путем, сегодня утром украинские вооруженные формирования, при поддержке артиллерии, форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское.

Военнослужащие Республики отразили атаку и отбросили противника на ранее занимаемые позиции. Потерь среди личного состава нет.

- К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов, - заявили в Управлении Народной милиции ЛНР.

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