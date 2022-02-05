Глава ЛНР о блокировке аккаунтов Республик Донбасса в YouTube: Запад растоптал принципы свобода слова, которыми так гордился

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что блокировкой аккаунтов ведущих СМИ и государственных организаций Республик Донбасса в видеохостинге YouTube, Запад растоптал принципы свобода слова, которыми так гордился

- Одномоментным удалением каналов ведущих СМИ ЛНР и ДНР из своей сети, Запад начал информационную борьбу без правил против Республик Донбасса, - заявил Леонид Иванович.

Пасечник отметил, что Запад ввел беспрецедентную цензуру на распространение правды о преступлениях Киева, США и их «союзников» в Донбассе.

- Все свободные и адекватные люди в мире должны понимать, что это шаг в сторону их сознательного оболванивания, лишения доступа к правде о том, что творят западные правительства и их украинские марионетки. Правда оказалась слишком разрушительной для лживых потоков, которыми они потчуют весь мир, - подчеркнул руководитель ЛНР.

В американском видеохостинге объяснили министерству информации Донецкой Народной Республики, чем была вызвана блокировка ресурсов на YouTube.

- Ответ довольно-таки прост, они сильно не напрягают себя, отмечая, что мы «нарушили правила пользования Google». И приводят ссылку на правила Google. Натуральная отписка, и они говорят, что не могут нам помочь, но мы особо на их помощь и не надеялись, - сообщил министр информации ДНР Игорь Антипов.

Он отметил, что после блокировки республиканских интернет-ресурсов каналом YouTube Министерство информации Донецкой Народной Республики намерено перейти на российский видеосервис Rutube.

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