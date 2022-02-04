YouTube назвал причину блокировки каналов ДНР и ЛНР на своей платформе

Все это является частью общего сценария информационной войны, считает Игорь Антипов. Фото: пресс-служба Министерства информации ДНР

Министерству информации Донецкой Народной Республики объяснили, чем была вызвана блокировка его ресурсов на YouTube. В американском видеохостинге отметили, что ведомство допустило нарушения при размещении своего контента. Об этом сообщил руководитель министерства Игорь Антипов.

- Ответ довольно-таки прост, они сильно не напрягают себя, отмечая, что мы «нарушили правила пользования Google». И приводят ссылку на правила Google. Натуральная отписка, и они говорят, что не могут нам помочь, но мы особо на их помощь и не надеялись, - рассказал он Донецкому агентству новостей.

Глава республиканского ведомства добавил, что большинство важных видеосюжетов, размещенных на платформе американского видеохостинга, хранятся на серверах Мининформации. Так что восстановить их не составит особого труда.

Напомним, сегодня утром YouTube заблокировал ресурсы Министерства информации и Управления Народной милиции ДНР, а также ряд информационных площадок ЛНР - пресс-службу Управления Народной милиции Республики, аккаунты Государственной телерадиокомпании и Луганского информационного центра.

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