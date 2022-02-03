Денис Пушилин о минировании зданий в ДНР: Украинская тактика запугивания никогда не срабатывала против нас, не сработает и сейчас

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил с заявлением. Фото: сайт Главы ДНР

Текущая неделя выдалась беспрецедентной по количеству провокаций, совершенных в отношении жителей ДНР со стороны Киева. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он напомнил, что 28 января поступила информация о минировании 17 зданий в Донецке, Макеевке и Горловке, 1 февраля была найдена взрывчатка в Киевской районной администрации столицы. Вчера, 2 февраля, сообщения о минировании школ и вузов охватили практически всю Республику. Спецслужбы проверяли 400 зданий в 16 населенных пунктах и провели эвакуацию более 75 тысяч человек.

Спецслужбы проверяли 400 зданий в 16 населенных пунктах и провели эвакуацию более 75 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН

По мнению специалистов, дезинформация поступала с территории Украины. Что характерно, волна таких же ложных сообщений о минировании прокатилась ранее и по Крыму.

- Выводы технических специалистов непосредственно указывают на причастность Киева к этим звонкам и сообщениям. В очередной раз современная Украина показывает свою террористическую суть, - заявил Денис Пушилин.

Глава Республики отметил, что украинская тактика запугивания не сработала - в экстренной ситуации все службы и профильные ведомства ДНР показали свою готовность и среагировали на угрозу на «отлично».

По мнению Дениса Пушилина, подобные сообщения преследуют только одну цель - повысить градус напряженности в Донбассе. Противник всеми способами старается дестабилизировать ситуацию в регионе - ведь это только удар по психике людей, но и значительные финансовые затраты и большая нагрузка на работников экстренных служб. Но самое циничное, что эта агрессия была направлена в том числе на детей.

- Это прямое свидетельство готовности к наступательным действиям, - расценивает лидер государства случившееся.

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