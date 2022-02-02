В ДНР сотрудники полиции проверяют информацию о минировании 400 зданий. Фото: МВД ДНР

2 февраля в первой половине дня в органы внутренних дел стала поступать информация о том, что в ряде зданий размещены взрывные устройства. Стражи порядка незамедлительно приступили к эвакуации людей и обследованию указанных помещений.

- На 15.00 в полицию поступила информация о наличии взрывных устройств в 400 зданиях, расположенных в 16 населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Угрозы взрывов повлекли необходимость безотлагательной эвакуации более 75 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе главка.

В обеспечении безопасности граждан задействованы около 1000 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Внутренних войск МВД ДНР. Специалисты-кинологи и сотрудники ЭКЦ МВД с коллегами из МЧС проводят осмотр помещений на предмет наличия потенциально опасных веществ и предметов.

На текущий момент правоохранители не выявили предметов, представляющих опасность для жизни или здоровья граждан. Обследование продолжается.

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