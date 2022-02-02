Денис Пушилин - о Герое ДНР Арсене Павлове: Моторола навсегда вошел в историю Донбасса как мужественный защитник справедливости

Моторола в Славянске Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Герою ДНР Арсену Павлову, известному под позывным Моторола, 2 февраля могло бы исполниться 39 лет. В день рождения легендарного командира ополчения о его роли в истории вооруженного конфликта в Донбассе рассказал Глава Республики Денис Пушилин.

- Моторола навсегда вошел в историю Донбасса как мужественный защитник справедливости, шедший за свои убеждения в самое пекло, как талантливый командир, любимый своими сослуживцами и жителями Республики. Он настоящий народный Герой, - сообщил лидер государства в своем телеграм-канале.

Арсен Павлов родился 2 февраля 1983 года в городе Ухта Республики Коми. Долгое время проживал в Ростове-на-Дону. Боевой путь Моторолы начался в Славянске. Пулеметно-противотанковый взвод Моторолы активно оборонял этот город в составе добровольческого батальона Игоря Стрелкова. Затем Арсен Павлов принимал участие в боях за освобождение Донецкого аэропорта, Иловайска и Дебальцево. На основе его взвода был сформирован батальон «Спарта».

Моторола вошел в историю как народный герой Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Погиб Моторола 16 октября 2016 года. В лифте дома на улице Челюскинцев, в котором он проживал, сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на тросе лифта. Арсен Павлов в этот момент оказался в эпицентре взрыва и получил смертельные травмы. Следствие установило, что организатором теракта стали украинские спецслужбы.

Нынешний командир отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» имени Героя Республики Арсена Павлова Владимир Жога (позывной Воха) в интервью «Комсомольской правде» сказал:

- Моторола - настоящий Герой с большой буквы. Хотя себя он таким не считал. Он считал героями людей, которые воевали на передовой, исполняли его приказы. Герой - его батальон. После смерти Мотора мы ему обещали, что батальон не разрушится, кто бы на нас ни давил. И сейчас «Спарта» - единый механизм, кулак. Арсен из нас воспитал достойных воинов, его характер мы приняли.

Похоронен Арсен Павлов в столице ДНР на кладбище «Донецкое море». В церемонии прощания участвовало больше пятидесяти тысяч дончан.

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