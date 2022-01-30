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Общество30 января 2022 17:00

В Донецке прошел мемориальный митинг в память о враче, погибшем на боевом посту

Константину Ставинскому открыли мемориальную доску
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Константина Сергеевича любили родные, коллеги, пациенты и даже малознакомые люди за невероятное чувство юмора, дружелюбный и веселый характер. Фото: Личный архив Ставинских

Константина Сергеевича любили родные, коллеги, пациенты и даже малознакомые люди за невероятное чувство юмора, дружелюбный и веселый характер. Фото: Личный архив Ставинских

29 января 2015 года от пули снайпера погиб военный врач Константин Ставинский. На момент начала конфликта в Донбассе Константин Сергеевич работал кардиологом блока интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии и тромболизиса в Донецком институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака (ИНВХ). Константин Ставинский одним из первых предложил свою помощь раненым ополченцам. Все свободное время он добровольцем работал в Первом военном госпитале ДНР.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОТРАБОТАЛ В РЕАНИМАЦИИ

На открытии мемориальной доски на здании крупнейшего медицинского центра в регионе директор Донецкого института неотложной и восстановительно хирургии, профессор Эмиль Фисталь рассказал, с каким багажом знаний и умений Константин Сергеевич пришел в ИНВХ в 2003 году.

Константина Сергеевича любили родные, коллеги, пациенты и даже малознакомые люди за невероятное чувство юмора, дружелюбный и веселый характер. Фото: Личный архив Ставинских

Константина Сергеевича любили родные, коллеги, пациенты и даже малознакомые люди за невероятное чувство юмора, дружелюбный и веселый характер. Фото: Личный архив Ставинских

- После окончания Донецкого мединститута два года работал терапевтом в поселке Пантелеймоновка, что под Горловкой. Участвовал в спасательных работах по ликвидации последствий землетрясения в Спитаке; вытаскивал из-под завалов людей. С 1992 по 2002 год дежурил в качестве реаниматолога в блоке интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи в Донецке. Одно время был врачом оперативно-поискового отряда МЧС Украины, - на митинге сказал Эмиль Яковлевич.

Эмиль ФИСТАЛЬ

Эмиль ФИСТАЛЬ

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ставинский был кардиореаниматологом от Бога. Его коллеги, с которыми он более 10 лет проработал в «инфарктном» отделении ИНВХ рассказали «КП», что Константин Сергеевич, за это время спас сотни пациентов.

Врачу Константину Ставинскому, погибшему от пули снайпера ВСУ, открыли мемориальную доску

Врачу Константину Ставинскому, погибшему от пули снайпера ВСУ, открыли мемориальную доску

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПОД ПУЛЯМИ ВЫТАСКИВАЛ НА СЕБЕ РАНЕНЫХ

- В любимом фильме «Офицеры» есть замечательная фраза: «Есть такая профессия - Родину защищать». Я бы сказала, что есть еще одна профессия: людей спасать. Обе они даются Богом. Только люди определенного склада могут жертвовать собой, могут, не щадя своего здоровья, рискуя жизнью, мчаться на помощь другим или насмерть стоять в окопах, защищая жизнь других людей. У Константина Сергеевича эти две профессии слились в одну, - рассказала советник Главы ДНР по здравоохранению, профессор Ольга Долгошапко.

Ольга Долгошапко рассказала, что Косте можно было позвонить в любое время дня и ночи. Он одевался и летел на зов того, кому нужна была помощь

Ольга Долгошапко рассказала, что Косте можно было позвонить в любое время дня и ночи. Он одевался и летел на зов того, кому нужна была помощь

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ольга Николаевна вспомнила, что в Первый военный госпиталь Республики (а она им руководила в самом начале войны) Константин Ставинский пришел предложить свою помощь одним из первых. И через месяц стал заведующим терапевтическим отделением. Там осенью 2014 года на 30 койках лежало больше 60 ополченцев.

- Костя знал каждого по имени, каждое утро обходил их. Бойцы его любили и выполняли все его назначения. Но Костя рвался на передовую. Заканчивалась смена в госпитале и он уезжал «отдыхать». Потом выяснялось, что отдых этот проходил в спасении раненых бойцов в аэропорту. Он не боялся под пулями вытаскивать на себе раненых. Мы его всячески отговаривали. Настолько высококвалифицированный врач больше пользы принес бы в госпитале, - рассказала Ольга Долгошапко.

МЕЖДУ БОЯМИ СЛУШАЛ ТАНГО

Боевой соратник врача Ставинского - Елена (позывной «Славянка») поведала собравшимся о последних месяцах жизни Константина Сергеевича.

- Мы познакомились в Первом военном госпитале летом 2014-го, когда ВСУ пытались взять Донецк в кольцо. Я эвакуировала тяжелораненых бойцов на лечение в Россию, чтобы в случае чего над ними не имели б возможности расправиться украинские силовики. Он подошел и говорит: «А можно я поеду с тобой?» Костя знал, что «дорога жизни» подвергалась артударам, простреливалась снайперами ВСУ, без того пострадавшим в любой момент могла потребоваться помощь. Тогда мы вместе сопровождали колонну автобусов с ранеными до границы с Россией.

Потом мне позвонил осенью и спросил: «А вам доктора нужны?» «Да», - ответила я. Он приехал под Снежное, где базировалась медицинская рота одного из подразделений Народного ополчения ДНР, в декабре и его сразу же оформили на должность командира отделения анестезиологии и реанимации.

Костя рвался на передний край обороны. Отговаривать было бесполезно. В итоге его направили в одну из горячих точек. В селе Никишино, что между Торезом и Дебальцево, в подвале местного Дворца культуры Константин Ставинский организовал «гнездо» для сбора раненых. Туда бойцы сносили своих истекающих кровью товарищей.

С октября 2014 года Константин Ставинский воевал в Донецком аэропорту. Он спас жизни многим, как в мирное, так и военное время.

С октября 2014 года Константин Ставинский воевал в Донецком аэропорту. Он спас жизни многим, как в мирное, так и военное время.

Я видела своего боевого соратника за сутки до его гибели. Перед этим прошел сильный бой между занятым ВСУ Редкодубом и Никишино. Раненных мы вывезли еще днем, а «двухсотых» было принято решение транспортировать ночью. Так вот, тогда я увидела его в подвале с медицинской лампой на лбу растерянного. Он говорил, что сделал все, что мог, что больше не может. Я его успокаивала: «Тут и травмы были несовместимые с жизнью, оторванные конечности, разорванные тела», - рассказала Елена.

29 января 2015 года Константин Ставинский несколько часов подряд не отходил от операционного стола, а после вышел на крыльцо покурить. В тот момент через его сердце навылет прошла пуля снайпера ВСУ. Костя погиб в возрасте 51 года.

«Славянка» на мемориальном митинге попросила у мамы Константина Ставинского прощение, что не уберегли ее сына от пули украинского снайпера. Ольга Ивановна с полными слез глазами сказала, что давно простила. Она поблагодарила собравшихся за то, что почтили память об ее сыне. Также выразила признательность Администрации Главы ДНР и руководству ИНВХ за мемориальную доску на здании больницы, в которой Константин Сергеевич продолжал трудиться до последнего, пока не ушел воевать.

Также Лена рассказала, что Константин был жизнерадостным человеком даже на войне. В промежутках между боями любил слушать танго и пить черный кофе. Он везде с собой возил турку, вместо рукоятки у нее был специальный медицинский инструмент – корнцанг (хирургический зажим). Своим кофе он щедро угощал друзей и коллег по скальпелю и автомату.

ПОСМЕРТНО НАГРАДИЛИ ОРДЕНОМ ГИППОКРАТА

В конце выступила руководитель музея «Память о патриотах» Людмила Миронова. Она сообщила, что ее музей находится в расположенной напротив ИНВХ школе №45 и там будет экспозиция в память о враче ДНР, погибшем на боевом посту. Константин Ставинский посмертно награжден орденом Гиппократа и медалью «За спасение жизни».

Коллеги, боевые товарищи, родственники и благодарные пациенты Константина Сергеевича возложили к мемориалу красные гвоздики. Они почтили его память минутой молчания.

У Константина Ставинского осталась дочь Александра. Сейчас она работает врачом в ковидном отделении студенческой больницы в Донецке. Сожалеет, что отец не застал момента, когда она пошла по его стопам.

Коллеги, боевые товарищи, родственники и благодарные пациенты принесли к мемориальной доске красные гвоздики

Коллеги, боевые товарищи, родственники и благодарные пациенты принесли к мемориальной доске красные гвоздики

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Это уже вторая мемориальная доска в память о военном враче Константине Ставинском, погибшем от пули снайпера ВСУ. «КП» сообщала, что первую также открыли в столице ДНР - на доме, в котором Константин Сергеевич жил. Мемориальный митинг проходил на улице Челюскинцев в прошлом году в День народного единства.

СПРАВКА «КП»

Ставинский Константин Сергеевич – врач-кардиолог, кардиореаниматолог. Выпускник Донецкого государственного медицинского института имени М. Горького 1987 года. Работал в ряде учреждений здравоохранения шахтерского края. Константин Ставинский был не просто хорошим врачом, но и классным изобретателем, у него было много авторских свидетельств об изобретениях, инновациях в сфере кардиологии.

С июля 2014 года заведовал терапевтическим отделением Первого военного госпиталя ДНР. 1 октября 2014-го пошел воевать в должности командира отделения анестезиологии и реанимации медицинской роты одного из подразделений Народной милиции. Константин Ставинский обладал навыками оказания помощи в экстремальных условиях, с юности увлекался альпинизмом. 29 января 2015 года погиб от пули украинского снайпера.

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