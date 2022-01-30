В Донецке прошел мемориальный митинг в память о враче, погибшем на боевом посту

Константина Сергеевича любили родные, коллеги, пациенты и даже малознакомые люди за невероятное чувство юмора, дружелюбный и веселый характер. Фото: Личный архив Ставинских

29 января 2015 года от пули снайпера погиб военный врач Константин Ставинский. На момент начала конфликта в Донбассе Константин Сергеевич работал кардиологом блока интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии и тромболизиса в Донецком институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака (ИНВХ). Константин Ставинский одним из первых предложил свою помощь раненым ополченцам. Все свободное время он добровольцем работал в Первом военном госпитале ДНР.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОТРАБОТАЛ В РЕАНИМАЦИИ

На открытии мемориальной доски на здании крупнейшего медицинского центра в регионе директор Донецкого института неотложной и восстановительно хирургии, профессор Эмиль Фисталь рассказал, с каким багажом знаний и умений Константин Сергеевич пришел в ИНВХ в 2003 году.

Константина Сергеевича любили родные, коллеги, пациенты и даже малознакомые люди за невероятное чувство юмора, дружелюбный и веселый характер. Фото: Личный архив Ставинских

- После окончания Донецкого мединститута два года работал терапевтом в поселке Пантелеймоновка, что под Горловкой. Участвовал в спасательных работах по ликвидации последствий землетрясения в Спитаке; вытаскивал из-под завалов людей. С 1992 по 2002 год дежурил в качестве реаниматолога в блоке интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи в Донецке. Одно время был врачом оперативно-поискового отряда МЧС Украины, - на митинге сказал Эмиль Яковлевич.

Эмиль ФИСТАЛЬ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ставинский был кардиореаниматологом от Бога. Его коллеги, с которыми он более 10 лет проработал в «инфарктном» отделении ИНВХ рассказали «КП», что Константин Сергеевич, за это время спас сотни пациентов.

Врачу Константину Ставинскому, погибшему от пули снайпера ВСУ, открыли мемориальную доску Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПОД ПУЛЯМИ ВЫТАСКИВАЛ НА СЕБЕ РАНЕНЫХ

- В любимом фильме «Офицеры» есть замечательная фраза: «Есть такая профессия - Родину защищать». Я бы сказала, что есть еще одна профессия: людей спасать. Обе они даются Богом. Только люди определенного склада могут жертвовать собой, могут, не щадя своего здоровья, рискуя жизнью, мчаться на помощь другим или насмерть стоять в окопах, защищая жизнь других людей. У Константина Сергеевича эти две профессии слились в одну, - рассказала советник Главы ДНР по здравоохранению, профессор Ольга Долгошапко.

Ольга Долгошапко рассказала, что Косте можно было позвонить в любое время дня и ночи. Он одевался и летел на зов того, кому нужна была помощь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ольга Николаевна вспомнила, что в Первый военный госпиталь Республики (а она им руководила в самом начале войны) Константин Ставинский пришел предложить свою помощь одним из первых. И через месяц стал заведующим терапевтическим отделением. Там осенью 2014 года на 30 койках лежало больше 60 ополченцев.

- Костя знал каждого по имени, каждое утро обходил их. Бойцы его любили и выполняли все его назначения. Но Костя рвался на передовую. Заканчивалась смена в госпитале и он уезжал «отдыхать». Потом выяснялось, что отдых этот проходил в спасении раненых бойцов в аэропорту. Он не боялся под пулями вытаскивать на себе раненых. Мы его всячески отговаривали. Настолько высококвалифицированный врач больше пользы принес бы в госпитале, - рассказала Ольга Долгошапко.

МЕЖДУ БОЯМИ СЛУШАЛ ТАНГО

Боевой соратник врача Ставинского - Елена (позывной «Славянка») поведала собравшимся о последних месяцах жизни Константина Сергеевича.

- Мы познакомились в Первом военном госпитале летом 2014-го, когда ВСУ пытались взять Донецк в кольцо. Я эвакуировала тяжелораненых бойцов на лечение в Россию, чтобы в случае чего над ними не имели б возможности расправиться украинские силовики. Он подошел и говорит: «А можно я поеду с тобой?» Костя знал, что «дорога жизни» подвергалась артударам, простреливалась снайперами ВСУ, без того пострадавшим в любой момент могла потребоваться помощь. Тогда мы вместе сопровождали колонну автобусов с ранеными до границы с Россией.

Потом мне позвонил осенью и спросил: «А вам доктора нужны?» «Да», - ответила я. Он приехал под Снежное, где базировалась медицинская рота одного из подразделений Народного ополчения ДНР, в декабре и его сразу же оформили на должность командира отделения анестезиологии и реанимации.

Костя рвался на передний край обороны. Отговаривать было бесполезно. В итоге его направили в одну из горячих точек. В селе Никишино, что между Торезом и Дебальцево, в подвале местного Дворца культуры Константин Ставинский организовал «гнездо» для сбора раненых. Туда бойцы сносили своих истекающих кровью товарищей.

С октября 2014 года Константин Ставинский воевал в Донецком аэропорту. Он спас жизни многим, как в мирное, так и военное время.

Я видела своего боевого соратника за сутки до его гибели. Перед этим прошел сильный бой между занятым ВСУ Редкодубом и Никишино. Раненных мы вывезли еще днем, а «двухсотых» было принято решение транспортировать ночью. Так вот, тогда я увидела его в подвале с медицинской лампой на лбу растерянного. Он говорил, что сделал все, что мог, что больше не может. Я его успокаивала: «Тут и травмы были несовместимые с жизнью, оторванные конечности, разорванные тела», - рассказала Елена.

29 января 2015 года Константин Ставинский несколько часов подряд не отходил от операционного стола, а после вышел на крыльцо покурить. В тот момент через его сердце навылет прошла пуля снайпера ВСУ. Костя погиб в возрасте 51 года.

«Славянка» на мемориальном митинге попросила у мамы Константина Ставинского прощение, что не уберегли ее сына от пули украинского снайпера. Ольга Ивановна с полными слез глазами сказала, что давно простила. Она поблагодарила собравшихся за то, что почтили память об ее сыне. Также выразила признательность Администрации Главы ДНР и руководству ИНВХ за мемориальную доску на здании больницы, в которой Константин Сергеевич продолжал трудиться до последнего, пока не ушел воевать.

Также Лена рассказала, что Константин был жизнерадостным человеком даже на войне. В промежутках между боями любил слушать танго и пить черный кофе. Он везде с собой возил турку, вместо рукоятки у нее был специальный медицинский инструмент – корнцанг (хирургический зажим). Своим кофе он щедро угощал друзей и коллег по скальпелю и автомату.

ПОСМЕРТНО НАГРАДИЛИ ОРДЕНОМ ГИППОКРАТА

В конце выступила руководитель музея «Память о патриотах» Людмила Миронова. Она сообщила, что ее музей находится в расположенной напротив ИНВХ школе №45 и там будет экспозиция в память о враче ДНР, погибшем на боевом посту. Константин Ставинский посмертно награжден орденом Гиппократа и медалью «За спасение жизни».

Коллеги, боевые товарищи, родственники и благодарные пациенты Константина Сергеевича возложили к мемориалу красные гвоздики. Они почтили его память минутой молчания.

У Константина Ставинского осталась дочь Александра. Сейчас она работает врачом в ковидном отделении студенческой больницы в Донецке. Сожалеет, что отец не застал момента, когда она пошла по его стопам.

Коллеги, боевые товарищи, родственники и благодарные пациенты принесли к мемориальной доске красные гвоздики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Это уже вторая мемориальная доска в память о военном враче Константине Ставинском, погибшем от пули снайпера ВСУ. «КП» сообщала, что первую также открыли в столице ДНР - на доме, в котором Константин Сергеевич жил. Мемориальный митинг проходил на улице Челюскинцев в прошлом году в День народного единства.

СПРАВКА «КП»

Ставинский Константин Сергеевич – врач-кардиолог, кардиореаниматолог. Выпускник Донецкого государственного медицинского института имени М. Горького 1987 года. Работал в ряде учреждений здравоохранения шахтерского края. Константин Ставинский был не просто хорошим врачом, но и классным изобретателем, у него было много авторских свидетельств об изобретениях, инновациях в сфере кардиологии.

С июля 2014 года заведовал терапевтическим отделением Первого военного госпиталя ДНР. 1 октября 2014-го пошел воевать в должности командира отделения анестезиологии и реанимации медицинской роты одного из подразделений Народной милиции. Константин Ставинский обладал навыками оказания помощи в экстремальных условиях, с юности увлекался альпинизмом. 29 января 2015 года погиб от пули украинского снайпера.

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