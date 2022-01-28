В ДНР единственному врачу, погибшему на боевом посту, открыли мемориальную доску

В Донецке на территории ИНВХ Константину Ставинскому открыли мемориальную доску Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

29 января военному врачу Константину Ставинскому исполнилось бы 59 лет. На момент начала войны на Донбассе Константин Сергеевич работал в Донецком институте неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ). Все свободное время он спасал раненых ополченцев в Первом военном госпитале ДНР.

В Донецке на территории ИНВХ Константину Ставинскому открыли мемориальную доску Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Директор ИНВХ, профессор Эмиль Фисталь рассказал, что Ставинский был кардиореаниматологом от Бога. Эмиль Яковлевич выразил надежду, что память о нем будет жить вечно.

- В известном фильме «Офицеры» есть такая фраза: «Есть такая профессия – Родину защищать». Я бы сказала, что есть еще одна профессия: людей спасать. Обе они даются Богом. Только люди определенного склада могут жертвовать собой, не щадя своего здоровья, рискуя жизнью, мчаться на помощь другим или могут насмерть стоять в окопах, защищаю жизнь других людей. У Константина Сергеевича эти две профессии слились в одну, - сказала советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко.

В Донецке на территории ИНВХ Константину Ставинскому открыли мемориальную доску Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

29 января 2015 года в поселке Никишино Константин Ставинский несколько часов подряд не отходил от операционного стола, а после вышел на крыльцо. В тот момент через его сердце на вылет прошла пуля снайпера ВСУ.

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