В ДНР назвали важнейшим гуманитарным шагом поручение президента РФ Владимира Путина об упрощении доступа к соцвыплатам для жителей Донбасса

Действия России ярко контрастируют с тем, что делает Украина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике прокомментировали поручение президента РФ Владимира Путина упростить доступ для российских граждан, проживающих в Донбассе, к социальным выплатам через Госуслуги. По мнению спикера парламента ДНР Владимира Бидевки, этот шаг подчеркивает мирные намерения России и говорит о том, что для нее забота о людях является главным приоритетом государственной политики. Чего не скажешь об Украине.

- В это же время мы видим и то, что делает для нашего региона Украина: обстрелы, блокады, разжигание ненависти к жителям Донбасса. Те люди, которые добросовестно работали в «украинский» период, отчисляли налоги, надеясь на то, что получат в будущем гарантии социальной поддержки от государства, попросту были ограблены пришедшей «новой» властью, - считает председатель Народного Совета ДНР.

Владимир Бидевка отметил, что на фоне организованной Киевом торговой и финансовой блокады Донбасса действия России ярко показывают, кому действительно важны люди и соблюдение их законных прав, а для кого интерес представляют только территория.

Теперь жизнь рядовых граждан Донбасса значительно упростится, говорит спикер.

Граждане России, проживающие в Донбассе, могут получить право обращаться за соцвыплатами через Госуслуги без указания прописки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и всей России за этот важнейший гуманитарный шаг, - подчеркнул он в беседе с ДАН.

Читайте также

Наталья Никонорова: Надеяться на миролюбивость и здравый смысл украинских властей было бы недопустимой легкомысленностью

Полпред ДНР поблагодарила руководство партии «Единая Россия» за инициативу оказать помощь Донбассу (подробнее)