Украина готовит серию диверсий в ДНР: Под удар попадут объекты жизнеобеспечения

Украинское командование готовит диверсии Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На территории Донецкой Народной Республики командование вооруженных формирований Украины готовит ряд диверсий. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Получены достоверные данные о подготовке командованием ВСУ диверсионных актов на территории Народных Республик вблизи линии соприкосновения сторон, - говорит Эдуард Александрович. - Командиром сил специальных операций ВСУ генерал-майором Галаганом отданы указания 8 полку специального назначения на подготовку и проведение данных терактов.

Басурин отметил, что под удар попадут объекты жизнеобеспечения Донецка, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска и других населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

- Первоочередными целями определены трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередачи, - говорит замначальника УНМ Республики. В дальнейшем армия Киева планирует провести ряд подрывов на объектах промышленности, имеющих опасные химические производства.

Эти действия планируется проводить под видом военнослужащих Народной милиции ДНР и сил специальных операций вооруженных сил Российской Федерации.

- Все действия украинских диверсантов, будут фиксироваться на видео с последующим представлением в качестве доказательств в международных организациях, - рассказывает Эдуард Басурин.

Для реализации диверсий создано шесть групп. Их подготовку проводили британские специалисты.

- После проведения диверсий, силами информационно –психологических операций будут распространены видеоматериалы допросов, якобы перешедших на сторону Украины военнослужащих Народной милиции, которые подтвердят участие сил специальных операций России в террористических актах на территориях Республик, - говорит замначальника УНМ ДНР. - Основными целями данных провокаций является обвинение Российской Федерации в создании поводов для развязывания агрессии против Украины, дестабилизация обстановки на линии соприкосновения и создание паники среди жителей приграничных населенных пунктов.

В этой связи в ДНР усиливается охрана опасных и социально важных объектов.

В оборонном ведомстве Республики привали также жителей ДНР сообщать обо всех подозрительных лицах и их действиях в экстренные службы, военные комендатуры или в местные органы правопорядка по телефонам: 0713001981, 0713040470, 0623886363, 0623886364.

Ранее сообщалось, что иностранные СМИ и ВСУ готовят фейки для дискредитации Луганской Народной Республики. На подконтрольную Киеву территорию Донбасса прибыли журналисты из Франции, Германии и Польши.

Тем временем в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что около 60-ти украинских боевиков без знаков различая захватили школу, а также территорию действующего лесного хозяйства в Новогнатовке.

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