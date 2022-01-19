Иностранные СМИ и ВСУ готовят фейки для дискредитации Луганской Народной Республики

Готовятся дискредитирующие Республику сюжеты. Фото: Фейсбук

В зону так называемой «операции объединенных сил» прибыли журналисты информационных агентств Франции, Германии и Польши. Они будут готовить постановочные сюжеты для дискредитации Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», в зону ответственности 24-й бригады прибыли корреспонденты трех информационных агентств Франции, Германии и Польши в сопровождении представителей пресс-службы ОТГ «Север», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказывают, что координацию работы иностранных журналистов осуществляют офицеры 74-го центра информационно-психологических специальных операций.

- Они получили задачу от комбрига Поступальского на подготовку силами мотопехотного батальона провокационного обстрела позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Молодежное, - сообщили в НМ ЛНР.

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