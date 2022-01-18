«То, что я увидела, ужасает»: Координатор от ОБСЕ Шарлотта Реландер оценила гуманитарную обстановку в ЛНР

Гостья смогла своими глазами увидеть все то, что обсуждают в гуманитарной подгруппе. Фото: ЛИЦ

В ходе своего визита в Луганск координатор рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы от ОБСЕ Шарлотта Реландер посетила неработающие по вине Киева контрольно-пропускные пункты у Золотого и Счастья.

Координатор от ОБСЕ прибыла в Республику для того, чтобы наглядно изучить гуманитарную обстановку в Донбассе. Фото: ЛИЦ

В сопровождении представителя ЛНР в гумподгруппе Ольги Кобцевой она осмотрела инфраструктуру и оборудование новых КПВВ, поинтересовалась их пропускной способностью. Кроме того, госпожа Реландер смогла лично убедиться в том, что здесь отсутствует какая-либо военная техника, а также оборонительные сооружения. И в результате признала, что пункты пропуска полностью готовы к открытию.

- Что касается конкретно инфраструктуры, которую я увидела, я могу сказать, что, на мой взгляд, да, она готова для открытия, - отметила координатор ОБСЕ.

В ходе своего визита в Республику Шарлотта Реландер осмотрела подготовленные к открытию контрольно-пропускные пункты у Золотого и Счастья. Фото: ЛИЦ

При этом она напомнила, что решение об открытии новых КПВВ должно приниматься сторонами переговоров.

- Моя роль состоит не в том, чтобы сказать, кто прав, а кто виноват, я только координирую, но решения принимают стороны, - подчеркнула представитель ОБСЕ.

В ходе своего визита в Республику Шарлотта Реландер также побывала в прифронтовом поселке Золотое-5, где местная школа регулярно подвергается украинским обстрелам.

Директор учебного заведения Марина Ткаченко рассказала гостье о том, в каких условиях здесь обучаются более 70 детей. Их жизнь постоянно висит на волоске, так как киевские силовики часто открывают огонь по школе, которая при этом находится вдалеке от каких-либо военных объектов.

Шарлотта Реландер была потрясена, признавшись, что находится в ужасе от увиденного, и подчеркнула, что школа не может выступать для военных мишенью, так как это гражданский объект.

- То, что я увидела, безусловно, это ужасает, страшно это видеть. Я не знала, что это происходит, как я увидела, школа довольно большая, и здесь много учатся учеников, и их обучение, школьный процесс зависит от наличия школы здесь, - отметила координатор миссии.

В свою очередь, сопровождавшая ее представитель ЛНР в Контактной группе Ольга Кобцева отметила, что представителей ОБСЕ не зря попросили побывать здесь.

- Мы посетили школу в Золотом, которая регулярно попадает под снайперский обстрел. Надеемся, может, госпоже Реландер удастся поднять этот вопрос, обозначить эту проблему, и, наконец-то, прекратятся обстрелы данной школы, - сказала она.

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