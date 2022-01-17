В Луганск прибыла Шарлотта Реландер

В Луганск прибыла координатор гумгруппы от ОБСЕ. Фото: ЛИЦ

Координатор от ОБСЕ рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы Шарлотта Реландер прибыла в Луганск, чтобы ознакомиться с гуманитарной обстановкой в Республике. Об этом передает ЛИЦ.

На пункте пропуска делегацию ОБСЕ встретила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

- Я здесь в качестве координатора гуманитарной рабочей подгруппы, и я здесь для того, чтобы своими глазами увидеть все то, что мы в гумподгруппе обсуждаем. Я занимаюсь этим уже шесть месяцев и впервые приехала сюда, чтобы посетить вас, - рассказала представитель ОБСЕ.

Отвечая на вопрос журналистов, Реландер подтвердила, что в ходе своего визита в Республику планирует посетить неработающие по вине Киева КПВВ у Золотого и Счастья.

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