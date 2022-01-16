«Сложно представить ход Великой Отечественной войны без вклада краснодонской подпольной организации»: В ЛНР стартовал Год «Молодой гвардии»

2022 год объявлен в ЛНР - Годом «Молодой гвардии». Фото: ЛИЦ

В Луганской Народной Республике дали официальный старт проведению Года «Молодой гвардии». Церемония открытия символично прошла в Краснодоне, в городе, где и была создана антифашистская подпольная организация.

- В этом году исполнятся 80 лет со дня ее образования, и именно по этой причине 2022 год определен в нашей Республике Годом «Молодой гвардии». Это знак нашего безграничного уважения к нашим героям – землякам, - сказал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник у памятника «Молодой гвардии». Фото: ЛИЦ

Пасечник отметил, что в январе 1943 года в истории Луганщины произошли страшные события - фашисты начали казнь партизан «Молодой гвардии».

- За две недели нацисты сбросили в шурф шахты № 5 больше 70 подпольщиков, - рассказывает руководитель государства. - В начале февраля мученической смертью погибли еще пять молодогвардейцев. Перед расправой каждый из них пережил нечеловеческие по своей жестокости пытки нацистов. До последнего вздоха юные парни и девушки, почти дети, оставались верны Отчизне и своему делу – подпольной борьбе с немецкими оккупантами.

За недолгое время существования подпольной организации, юные партизаны проявили высочайшее мужество, героизм и отвагу.

- Сложно представить ход Великой Отечественной войны без вклада краснодонской подпольной организации в Победу над врагом! – считает Леонид Пасечник.

В ЛНР дали официальный старт проведению Года «Молодой гвардии»

По словам Пасечника, проведение Года «Молодой гвардии» позволит жителям Республики еще раз вспомнить о подвиге каждого из юных героев Луганщины, отдавших свои жизни за Родину.

- Сегодня наша святая обязанность – бережно чтить и передавать потомкам славную историю о подвигах. Мы должны рассказывать детям и внукам о Великой Отечественной войне, о том, какой ценой Красная армия и миллионы тружеников тыла, весь народ Советского Союза уничтожали коричневую чуму, - сказал Глава Республики.

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