Посвятил жизнь театру: Умер ветеран Донецкой муздрамы Василий Гладнев

Последней работой артиста стала роль Фирса в спектакле «Вишнёвый сад» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ушел из жизни артист Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Василий Гладнев. Актера не стало на 85-м году жизни.

- Для Василия Николаевича театр был делом всей жизни. Он любил каждую свою роль и доводил ее до совершенства. Делился знаниями и опытом с молодежью, всегда говорил только правду. От него никогда не исходило негативных эмоций или лукавства. Он был очень добрым, сильным и светлым человеком, – говорит генеральный директор - художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Соболезнования выразил министр культуры Республики Михаил Желтяков.

- Роли, сыгранные Василием Николаевичем, отличались ярким художественным решением, психологической глубиной и оригинальными интерпретациями, – сказал Михаил Васильевич.

Василий Гладнев родился 4 апреля 1937 года в Красноярске. В 1966 году окончил Театральное училище имени Щепкина. Работал в театре юного зрителя в Макеевке, трудился артистом разговорного жанра в донецкой филармонии. С 1985 года связал свою жизнь с муздрамой. В 2003 году стал заслуженным артистом Украины. В 2017-м Первым Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко награжден медалью «За трудовую доблесть».

Работы актера всегда отличались психологической глубиной, правдивостью, внутренней и внешней выразительностью. Гладнев создал галерею разноплановых сценических образов в спектаклях классического и современного репертуара. Был членом художественного совета театра.

Гладнев всегда держал себя в прекрасной творческой и физической форме. Он говорил: «Глаза артиста должны гореть! Мне удалось избежать дурных привычек. Никогда не курил, люблю вкусные напитки и всю жизнь занимаюсь спортом. Хотя бы два раза в неделю играю в теннис».

На праздновании своего 80-летия актер рассказал о своей семье и о том, как связал жизнь с театром.

- Семья у меня не театральная. Только мама моя Александра Антоновна была актрисой от природы: она обладала колоссальным чувством юмора, необыкновенным голосом. Она пела и плясала. Она была очень яркой личностью. Может быть, этот дар частично передался и мне. В театральное училище я попал случайно – сначала я учился в транспортном институте. Я часто ходил с другом ради развлечения на всяческие оперетты, а потом попал на серьёзный спектакль «Власть тьмы» в Малом театре. Это был великий спектакль, и я увидел совершенно потрясающую работу Игоря Ильинского, который играл Акима. И я тот час же заболел этим и сам себе сказал: «Тебе надо этим заниматься! Зачем ты будешь стрелочником с высшим образованием? Иди в театр!» Так я оставил учебу в институте, - рассказывал актер на сцене муздрамы во время празднования своего 80-летия.

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