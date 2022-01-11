Последователи дела Доктора Лизы за год помогли более 300 тяжелобольным детям Донбасса

«Справедливая помощь Доктора Лизы» с начала конфликта содействует в организации лечения больных детей Донбасса. Фото: spravedliza.ru/

Уже традиционно в начале января представители международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» приезжают в Донецк и Луганск. Здесь они проводят акцию «Рождество для детей Донбасса».

- В чем состоит наша рождественская миссия на Донбассе? Наша главная задача превратить Надежду, Веру и Любовь из слов в реальные дела. Мы приезжаем, чтобы показать: чудеса бывают, всё будет хорошо, для этого мы здесь! – говорят последователи дела Елизаветы Глинки. - И ещё привезти с собой праздник. Его здесь очень ждут. Особенно дети. Мы навещаем ребят, которым приходится проводить новогодние праздники в больницах. Им сейчас очень не хватает радости, надежды и веры в будущее. Наши Дед Мороз и Снегурочка привозят с собой не только подарки и сладости. Каждого ребёнка нам хочется укутать тёплом и прошептать, что все будет хорошо.

Также во время визита благотворители встречаются с коллегами-медиками, привозят необходимые медицинские изделия, актуальные для их работы.

«Рождество для детей Донбасса». Фото: spravedliza.ru/

Президент международной общественной организации Ольга Демичева рассказала, что в прошлом году, несмотря на все сложности, «Справедливая помощь Доктора Лизы» оказала помощь более 300 детям ДНР и ЛНР.

- Благодаря российскому Фонду президентских грантов нам удалось в несколько раз нарастить оказание помощи детям Республик Донбасса, - говорит Демичева. - Мы готовы и хотим быть полезными для того, чтобы именно здесь, у себя на Родине, дети могли получать максимум помощи. Мы очень надеемся, что в 2022 году получим поддержку у государства (России), и в новый грант мы заложили непосредственную помощь детским медучреждения.

Ольга Демичева Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Основанная Елизаветой Глинкой (Доктором Лизой) «Справедливая помощь» с начала конфликта содействует в организации лечения больных детей Донбасса в России. Жизнь Глинки оборвалась трагически 25 декабря 2016 года во время крушения самолета в районе Сочи.

После гибели Доктора Лизы ее дело не остановилось. Меньше чем через месяц после трагедии в Донецк приехала помощница Елизаветы Петровны и сказала: «Будем продолжать работать». Координировать помощь в столице Республики продолжила Татьяна Светличная - полномочный представитель Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

За помощью в организацию могут обратиться родители тяжелобольных и раненых детей, которым в силу каких-либо обстоятельств не могут помочь на территории Республики: нет специалистов, оборудования или по каким-то другим причинам.

Тысячи жителей Донбасса благодарны Доктору Лизе и организации, которую она основала, за помощь, без которой, казалось бы, могла погаснуть последняя надежда. Жизни сотен тяжелобольных и пострадавших детей были спасены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Доктор Лиза была ангелом на земле!» В Донецке почтили память Елизаветы Глинки

Она погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Минобороны России, который направлялся в Сирию. Авиакатастрофа стала причиной смерти 92 пассажиров (подробнее)