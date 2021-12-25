«Доктор Лиза была ангелом на земле!» В Донецке почтили память Елизаветы Глинки

В Донецке почтили память Елизаветы Глинки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке прошла акция памяти Елизаветы Глинки. В музее ее организации собрались те, для кого Доктор Лиза стала близким по духу человеком, даже если познакомиться с ней лично не удалось. Пришли родители и дети, которым она помогла с лечением, семьи, которым ее последователи помогают сейчас, друзья и знакомые, доктора.

В Донецке почтили память Елизаветы Глинки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Помогала тем, кому некому было помочь»

На стенах офиса организации висят фотографии Доктора Лизы. На одних она ласково обнимает детишек, несет их на руках, на других читает письма с просьбами о помощи, задумчиво смотрит вдаль. Порой кажется, что с одного из портретов Елизавета Петровна смотрит прямо на тебя, в каком углу кабинета ты бы не стоял.

На столе под этими фото последователи Доктора Лизы выложили ее имя из свечей, а после - каждый из присутствующих сказал добрые слова о Глинке. Как бы это не звучало, все говорили о Лизе в настоящем времени: «Спасибо за то, что она помогает нам».

В Донецке почтили память Елизаветы Глинки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Елизавета Петровна была и есть в моей жизни, она никуда из нее не уходила. Я знаю, что она с нами, и часто советуюсь с ней мысленно, - говорит Татьяна Светличная - полномочный представитель Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». - Я так думаю, что когда-то ее причислят к лику святых. Многие люди говорят об этом. Лиза помогала тем, кому уже некому было помочь. Таким был ее девиз. Она всегда приходила к людям в трудную минуту.

В Донецке почтили память Елизаветы Глинки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Рисковала собственной жизнью ради других

Советник Главы Донецкой Народной Республики по здравоохранению Ольга Долгошапко в знак благодарности и уважения к Елизавете Петровне вручила организации подарок - картину зимнего леса, на котором изображены стойкие деревья.

- Их здесь много. После Доктора Лизы осталось очень много стойких деревьев, остался целый лес. А будет целая тайга, но она будет проходимой, доброй и солнечной. Мы будем стойко продолжать ее дело, - говорит Ольга Николаевна. - Каждый человек столько раз человек, сколько он помог другим людям. Как врач, я просто преклоняюсь перед этим великим человеком. Люди не умирают, если после них на земле остается добрый след. После Елизаветы Петровны осталась большая команда, которая продолжает ее дело.

Ольга Долгошапко подарила картину Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке почтили память Елизаветы Глинки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Советник Главы отметила, что во время ожесточенных боевых действий Елизавета Петровна приезжала в военный госпиталь, который на то время возглавляла Ольга Николаевна.

- Она помогала раненым Донецкой Народной Республики. То, как мужественно под обстрелами, рискуя собственной жизнью, спасала жизни наших детей, говорит о том, что она была ангелом на земле, - подытожила Долгошапко.

В Донецке почтили память Елизаветы Глинки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мечтает видеть лучше

Почтить память Доктора Лизы пришел 15-летний Богдан Каюмов вместе с опекуном - бабушкой Татьяной Васильевной. Богдан родился 6-месячным весом 500 грамм. Его мама умерла через три месяца после родов - у нее был послеродовой синдром, острая коронарная недостаточность. Папа отказался от ребенка. С рождения его воспитывает бабушка.

За помощью к Елизавете Петровне семья была вынуждена обратиться в 2015 году, когда война находилась в самом разгаре. У мальчика случился разрыв сетчатки на глазу.

- Благодаря Елизавете Петровне Богдану удалось частично сохранить зрение на правом глазу. Под обстрелами она вывозила нас на лечение в Москву. Мы очень благодарны ей за помощь, - говорит Татьяна Васильевна. - В прошлом году у Богдана лопнула сетчатка на левом глазу, спасти глаз не удалось. Но может, удастся улучшить зрение на правом глазу после замены хрусталика. Возможно, это случится на следующем этапе лечения в апреле. Спасибо организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» за поддержку, которую нам оказывают.

15-летний Богдан Каюмов вместе с бабушкой Татьяной Васильевной Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

До проблем со зрением мальчик увлекался музыкой, шесть лет отучился в музыкальной школе. Сейчас у него нет увлечений, а единственное желание, которое он загадает в новогоднюю ночь, это возвращение зрения. Есть шансы, что правый глаз будет видеть на 30-40 процентов.

Готова была примчаться в любую минуту

Елизавета Глинка - российский общественный деятель и правозащитник. По образованию врач-реаниматолог. Родилась в Москве в 1962 году.

В 2007 году Глинка открывает Международную общественную организацию «Справедливая помощь». Со временем организация берет на себя заботу о бездомных, малоимущих, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В Донецке почтили память Елизаветы Глинки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С самого начала вооруженного конфликта в Донбассе Доктор Лиза вывозила раненых детей на лечение в Россию. Даже на расстоянии она всегда думала о Донбассе, звонила коллегам в Донецк после каждого обстрела. Спрашивала: «Какая ситуация? Есть раненые?» Она готова была примчаться в любую минуту, поднять кого угодно... Тысячи семей Донбасса благодарны Лизе за спасенные детские жизни. Не зря еще при жизни ее называли «святой своего времени».

25 декабря 2016 года Доктор Лиза взошла на борт самолета Минобороны России, который отправился в Сирию с гуманитарной миссией. Пролетая над Черным морем, недалеко от Сочи, судно потерпело крушение. Авиакатастрофа стала причиной смерти 92 пассажиров.

В Донецке почтили память Елизаветы Глинки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После гибели Доктора Лизы ее дело не остановилось. Меньше чем через месяц после трагедии в Донецк приехала помощница Елизаветы Петровны Наталья Авилова и сказала: «Будем продолжать работать». Координировать помощь в столице Республики продолжила Татьяна Светличная - полномочный представитель Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

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