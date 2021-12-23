В ДНР доставили почти 100 тонн гуманитарной помощи от России

В Республику прибыл 105-й гуманитарный конвой из РФ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня в Донецкую Народную Республику прибыл 105-й конвой от МЧС России. Он доставил на территорию Республики почти 100 тонн гуманитарной помощи из РФ. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

- Шесть грузовиков доставили более 97 тонн гуманитарного груза в виде лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования, - рассказали в ведомстве.

Белые фуры доставили в Республику необходимые лекарственные препараты и медизделия Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Там уточнили, что разгрузка прибывшей помощи проходила на складах в Донецке. Позже ее распределят на заседаниях государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно поданным заявкам.

Разгрузка прибывшей помощи проходила на складах в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В составе гуманитарной помощи, поступившей из России, - более 270 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», благодаря которой в Республике продолжится прививочная компания против коронавируса.

- Сегодня в составе гуманитарного конвоя с территории Российской Федерации в Республику прибыла очередная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 272 350 доз. После пересчета она будет поэтапно распределена во все пункты вакцинации, - рассказали в Министерстве здравоохранения ДНР.

С территории Российской Федерации в Республику прибыла очередная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 272 350 доз Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ведомстве также отметили, что сделать прививку теперь может каждый желающий. Для этого нужно лишь обратиться можно в ближайший пункт вакцинации без необходимости проходить предварительную регистрацию в режиме онлайн.

- Вакцина «Спутник Лайт» предназначена как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации, а также для граждан, ранее переболевших коронавирусной инфекцией, - напоминают врачи.

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