В ДНР приостановили онлайн-регистрацию на вакцинацию от коронавируса

В стране открыли достаточное количество прививочных пунктов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике приняли решение приостановить онлайн-регистрацию жителей на вакцинацию от коронавируса на сайте Минздрава - из-за достаточного количества прививочных пунктов в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- На сегодня развернуты 65 прививочных пунктов, что позволило сделать вакцинацию территориально доступной для всех жителей Республики, - заявили в ведомстве.

Там также напомнили, что для желающих сделать прививку от ковида требуется лишь прийти в один из пунктов вакцинации со своим паспортом и амбулаторной картой. Список адресов прививочных пунктов размещен на официальном сайте министерства.

Напомним, в ДНР возобновили кампанию по вакцинации от коронавируса - благодаря помощи России. В конце ноября на территорию страны прибыл очередной гуманитарный конвой из РФ. Он доставил в Республику 290 тысяч доз российского препарата «Спутник Лайт» для профилактики коронавирусной инфекции. Кроме того, в рамках гуманитарной помощи сюда поступили лекарственные и диагностические иммунобиологические препараты, изделия медицинского назначения и новое оборудование для больниц.

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