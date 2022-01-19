Около 60-ти украинских боевиков без знаков различая захватили школу в Новогнатовке

Украинские боевики захватили школу и территорию лесхоза. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины захватили школу и территорию лесного хозяйства в подконтрольном Киеву селе Новогнатовка, что в окрестностях Волновахи. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкий Народной Республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что по информации из районной администрации в городе Волновахи, от жителей населенного пунтка Новогнатовка поступают жалобы на противоправные действия украинских боевиков.

- Из сообщений стало известно, что в начале месяца около 60-ти боевиков без знаков различия заняли Новогнатовскую общеобразовательную школу и захвали территорию действующего лесного хозяйства для размещения там 12 бронемашин типа БТР и БМП, - сообщил Басурин.

Кроме этого, Эдуард Александрович рассказал, что украинские боевики мародерствуют в покинутых домах и разрушают поселковую дорогу гусеничной техникой.

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