Родион Мирошник: Более 60 процентов жителей Украины догадываются, что НАТО не обеспечит им безопасность

Иностранные инструкторы учат украинских военных воевать за интересы НАТО без участия Североатлантического альянса. Фото: ГШ ВСУ

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник прокомментировал результаты декабрьского исследования Киевского международного института социологии (КМИС) по поводу последствий возможного невхождения Украины в НАТО.

- Любопытные данные исследования КМИС показывают, что ни семилетнее натягивание информационной кастрюли на голову, ни вписывание в Конституцию Украины стремления в НАТО не смогли убедить большинство украинцев, что НАТО - это хорошо и что НАТО - это спасение для Украины. Что достаточно актуально на фоне прошедших переговоров в формате Россия – НАТО, - обратил внимание Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что последние заявления Запада доходчиво объясняют: НАТО воевать за Украину не будет ни при каких условиях, но повоевать за интересы НАТО Украине предлагают уже сегодня, и даже без вступления в эту организацию.

39% украинцев все же молятся на НАТО и ждут от него спасения. Большинство из жителей незалежной, ожидающих НАТОвской защиты, живут на западной Украине. Они далеки от войны в Донбассе, но близки к польским плантациям.

Около 30% украинцев уверенно говорят, что НАТО - это не спасение и даже ради собственной безопасности не хотели бы становиться под их флаги. И еще более 30% либо скрывает, либо не имеет четкого мнения по этой теме.

- В стране, где из каждого утюга доносят, что НАТО – миссИя, и они непременно нас спасут, не верить в это громко или тихо - это определенное мужество. И вот таких неверующих более 60%. Это дает основание полагать, что в случае принятия Западом требования РФ ни при каких условиях не принимать Украину в НАТО, массовой истерики у украинского народа не вызовет. Чего не скажешь о властных кабинетах и прочих Зе-офисах. Правда, я уверен, что они на случай любого рода катаклизмов на Украине уже подготовили себе запасные аэродромы где-то в районе Бейкер-стрит или пригородов Нью-Йорка. И окажутся там очень быстро, если успеют ухватиться за колесо улетающего самолета с послами G7 на борту или их собачками, - отметил Мирошник.

Кстати, Госдеп США уже рекомендует своим гражданам не ездить на Украину. Пугает, что Россия может напасть в любой момент, и посольство США не сможет предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из страны. Видимо, психоз за океаном достиг той стадии, что скоро американцы начнут выбрасываться из окон с криками: «Русские идут!»

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