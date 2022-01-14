В ДНР поставили под вопрос качество работы миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе

Представители миссии мониторят ситуацию в Донбассе вот уже на протяжении более 7 лет, как длится конфликт Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Подход наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к фиксации нарушений режима прекращения огня в Донецкой Народной Республике и на подконтрольной Украине территории вызывает большие вопросы. Об этом заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Они отметили, что наблюдатели ОБСЕ работают в Донбассе вот уже на протяжении более 7 лет, как длится вооруженный конфликт. При этом демонстрируют существенную разницу при отражении информации в своих отчетах о событиях на подконтрольной Украине и ДНР территориях.

Так, к примеру, находясь в непосредственной близости к пострадавшему в результате обстрела 8 сентября 2021 года жилому дому в Донецке по улице Стратонавтов, 62, сотрудники миссии не смогли по характеристикам воронки от разрыва 120-миллиметровой мины определить, откуда велся огонь.

При этом в своем недавнем отчете от 12 января 2022 года, полагаясь всего лишь на снимки с беспилотника, наблюдатели ОБСЕ четко установили, что в районе подконтрольного Украине населенного пункта Талаковка из 17 обнаруженных здесь воронок десять образовались из-за разрыва 120-миллиметровых мин, а остальные семь - от разрыва 122-миллиметровых снарядов, которые были выпущены с «востоко-юго-восточного направления». Хотя в более ранних отчетах об этих воронках не говорилось ни слова.

- То есть на нашей территории для определения направления, с которого велся огонь, не хватило прямых данных, в то время как на украинской косвенных данных оказалось достаточно, - удивлены в СЦКК.

Международные наблюдатели часто проявляют удивительную слепоту, когда дело доходит до оценки событий, происходящих на линии фронта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Причины применения таких двойных стандартов в миссии не поясняют. В СЦКК намерены прояснить этот вопрос.

- Считаем необходимым получить комментарии от Миссии, в этой связи нами был направлен соответствующий официальный запрос в адрес СММ ОБСЕ, - заявили представители Донецкой Народной Республики.

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