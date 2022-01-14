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Политика14 января 2022 9:00

В ДНР поставили под вопрос качество работы миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе

В Республике указали на двойные стандарты наблюдателей при оценке инцидентов на линии фронта
Ирина ДМИТРИЕВА
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Представители миссии мониторят ситуацию в Донбассе вот уже на протяжении более 7 лет, как длится конфликт

Представители миссии мониторят ситуацию в Донбассе вот уже на протяжении более 7 лет, как длится конфликт

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Подход наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к фиксации нарушений режима прекращения огня в Донецкой Народной Республике и на подконтрольной Украине территории вызывает большие вопросы. Об этом заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Они отметили, что наблюдатели ОБСЕ работают в Донбассе вот уже на протяжении более 7 лет, как длится вооруженный конфликт. При этом демонстрируют существенную разницу при отражении информации в своих отчетах о событиях на подконтрольной Украине и ДНР территориях.

Так, к примеру, находясь в непосредственной близости к пострадавшему в результате обстрела 8 сентября 2021 года жилому дому в Донецке по улице Стратонавтов, 62, сотрудники миссии не смогли по характеристикам воронки от разрыва 120-миллиметровой мины определить, откуда велся огонь.

При этом в своем недавнем отчете от 12 января 2022 года, полагаясь всего лишь на снимки с беспилотника, наблюдатели ОБСЕ четко установили, что в районе подконтрольного Украине населенного пункта Талаковка из 17 обнаруженных здесь воронок десять образовались из-за разрыва 120-миллиметровых мин, а остальные семь - от разрыва 122-миллиметровых снарядов, которые были выпущены с «востоко-юго-восточного направления». Хотя в более ранних отчетах об этих воронках не говорилось ни слова.

- То есть на нашей территории для определения направления, с которого велся огонь, не хватило прямых данных, в то время как на украинской косвенных данных оказалось достаточно, - удивлены в СЦКК.

Международные наблюдатели часто проявляют удивительную слепоту, когда дело доходит до оценки событий, происходящих на линии фронта

Международные наблюдатели часто проявляют удивительную слепоту, когда дело доходит до оценки событий, происходящих на линии фронта

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Причины применения таких двойных стандартов в миссии не поясняют. В СЦКК намерены прояснить этот вопрос.

- Считаем необходимым получить комментарии от Миссии, в этой связи нами был направлен соответствующий официальный запрос в адрес СММ ОБСЕ, - заявили представители Донецкой Народной Республики.

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