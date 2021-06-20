Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Мы всегда по-особому относимся к представителям этой гуманной и благородной профессии, а в годы войны, когда наши медики проявили лучшие профессиональные и человеческие качества, наш пиетет только увеличился, - сказал Денис Владимирович.

По словам Главы Республики, иначе как подвигом не назовешь борьбу медицинских работников ДНР с коронавирусной инфекцией.

- Очень многие из них пожертвовали собой, спасая жизни пациентов, - говорит Пушилин. - Поэтому мы вдвойне и втройне выражаем признательность нашим врачам и медсестрам, диагностам и лаборантам, фельдшерам и санитарам за служение людям и профессии, за чуткость, отзывчивость и лучшие душевные качества.

Денис Пушилин рассказал, что в Республике планомерно улучшается материально-техническая база медицинских учреждений.

- Эту работу мы намерены продолжить, а также сделать все для увеличения престижности данной профессии, - отметил Глава ДНР. - Здравоохранение является приоритетной отраслью для нашего государства.

В завершении Денис Пушилин пожелал медикам Республики здоровья, счастья и успехов.

Напомним, что год назад в актовом зале Министерства здравоохранения Республики «Комсомольская правда» наградила медиков, самоотверженно спасающих жителей от коронавирусной инфекции COVID-19. Благодарности и кованые розы, выполненные донецким кузнецом Виктором Михалевым, получили 53 медицинских работника. Награды достались не только врачам, но и медсестрам и санитаркам. Людям, которых раньше редко когда награждали.

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