Между ДНР и ЛНР впервые за год открыли границу, закрытую из-за коронавируса

Закрытая граница между двумя республиками вызывала массу неудобств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вступил в силу указ Главы ДНР Дениса Пушилина, который существенно упростил жизнь тем, чьи родственники живут в Луганской Народной Республике. Теперь утомительная дорога через Россию с четырехкратным прохождением границы осталась в прошлом. Напомним, что границу закрыли весной 2020 года.

Указом № 172 от 18 июня снят запрет на въезд в ДНР граждан, не имеющих регистрации на территории ДНР, с территории Луганской Народной Республики. Также разрешен выезд с территории ДНР на территорию ЛНР без каких-либо условий.

Определенные изменения коснулись и пересечения границы с Украиной. Теперь среди причин для въезда в ДНР для граждан, не имеющих регистрации в Республике, добавилась «в целях участия в Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины». Эта программа предполагает оказание помощи в различных сферах жизни, прежде всего, в области образования и медицины.

Впрочем, большая часть запретительных правил по украинской границе остается в силе - въехать можно только через один КПВВ «Еленовка». Въезд в ДНР как для граждан, имеющих регистрацию на территории Республики (или удостоверение на постоянное проживание), так и не имеющих регистрации, но при наличии гуманитарных или иных вынуждающих обстоятельств, осуществляется по разрешению Межведомственного штаба и только в понедельник и пятницу.

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