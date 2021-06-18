Спасение жизни – в наших руках: В Донецке открыли сбор денег на лечение годовалого Карима Чайки

У ребенка диагностировали синдром Вискотта-Олдрича. Фото: "Время добрых"

В Донецке собирают деньги на лечение годовалого Карима Чайки. Ребенку необходимо сделать жизненно важную операцию – пересадку костного мозга, стоимость которой – шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Время добрых».

Синдром Вискотта-Олдрича – так звучит диагноз Карима. Эта болезнь проявляется резкими и страшными наружными и внутренними кровотечениями, банальная простуда может привести к фатальным последствиям, а любая инфекция может оказаться опасной для жизни.

Надежда на спасение жизни - есть

Мама ребенка - Оксана Чайка - рассказывает, что они с сыном редко бывают дома, в основном – в реанимации. Каждую неделю мальчику вводят стимуляторы и процедуру переливания крови. Без этого Карим может умереть.

- Мое материнское сердце разрывается от страха и бессилия, потому что я понимаю, что каждый день рядом с сыночком может оказаться последним, - говорит со слезами на глазах родительница.

В Донецке мальчику оказывают поддерживающую терапию, но полностью вылечить не могут. Однако в клинике Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге семье дали надежду.

- В этой клинике малыш прошел двухнедельное обследование. Доктора вынесли вердикт - спасти Карима может трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, - сказали во «Времени добрых». - Другими словами, Кариму заменят костный мозг, и он будет здоров. Но стоимость самой процедуры и типирования просто фантастическая –шесть миллионов рублей.

У семьи Чайки нет таких средств. Они надеются на помощь небезразличных людей.

- Так страшно, что есть спасение – но нет для этого средств. Я не могу беспомощно наблюдать, как погибает мой сын! Я, стоя на коленях, умоляю - помогите ему выжить! Время идет, болезнь прогрессирует. Да, я знаю, на все воля Бога. Но я также верю, что он помогает руками обычных людей, - обратилась к неравнодушным людям мама Оксана.

В клинике Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге семье дали надежду. Фото: "Время добрых"

Страшная судьба семьи

Кариму Чайке – год и три месяца. Ребенок болеет практически с самого рождения. О страшном диагнозе семье Чайки сообщили в онкогематологии, куда мальчик попал с тяжелой анемией.

- Нам сделали развернутый анализ крови. Под вопросом было сразу несколько диагнозов, среди которых не было онкологии. Это было огромным облегчением. Заключение инфекционистов – цитомагаловирус. Откуда мне было знать, что этот вирус был только следствием? – вспоминает родительница.

Позже поставили основной диагноз - синдром Вискотта-Олдрича. Этот недуг разделил жизнь семьи на «до и после»?

В благотворительном фонде «Время добрых» рассказали о трагической истории семьи Чайки.

- Карим – четвертый ребенок. Троих деток уже забрал этот монстр, они умирали один за другим в младенчестве. И никто не мог понять от чего. Вероятно – погибали от болезни, диагностированной у Карима, потому что она носит генетический характер, - рассказали благотворители.

Общая сумма сбора – 6 миллионов рублей.

На данный момент удалось собрать - 340 тысяч рублей.

Контакты благотворительного фонда «Время добрых»

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

Реквизиты благотворительного фонда «Время добрых»

Реквизиты

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