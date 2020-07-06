2020-07-06T17:09:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнеца

Эту акцию мы запустили от имени благодарных жителей
Роман ПОБЕРЕЖНЮКНикита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнецаМедикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнецаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В актовом зале Министерства здравоохранения Республики «Комсомольская правда» наградила медиков, самоотверженно спасающих жителей от коронавирусной инфекции COVID-19. 53 медицинских работника получили благодарности и кованые розы из рук министра здравоохранения Ольга Долгошапко. Награды достались не только врачам, но и медсестрам и санитаркам. Людям, которых раньше редко когда награждали.

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнеца

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнеца

- На ваших плечах лежит основное бремя борьбы с коронавирусной инфекцией, - обратилась к собравшимся Ольга Николаевна. - Врачи назначают лечение и контролируют процесс выздоровления. Непосредственно назначения выполняют медсестры. А ухаживают за тяжелобольными - санитарки.

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнеца Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнецаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

САНСТАНЦИЯ ДУШИТ ИНФЕКЦИЮ НА КОРНЮ

«Комсомольская правда» также наградила сотрудников скорой помощи и санстанции. Врачи неотложки, которые приезжают к больным по вызову, прекрасно понимают, что, даже надев средства защиты, все равно подвергают свою жизнь опасности быть инфицированными и заболеть. Но истинных медиков, которые действительно любят свою профессию, это не останавливает.

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнеца Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнецаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ольга Николаевна отметила, что в борьбе с коронавирусом незаменимую роль играет санитарно-эпидемиологическая служба, которую, кстати, в Украине разрушили еще до войны. Поэтому границу с незалежной, где распространение COVID-19 не сдерживают, снова и закрыли.

В ДНР дезинфекторы в любое время выезжают устранять очаги коронавируса. Будь-то в квартире госпитализированного в инфекционный стационар, куда после выздоровления (а большинство заразившихся коронавирусом полностью поправляется) ему предстоит вернуться или в самой больнице. В Республике на карантине побывали те или иные отделения практически всех учреждений здравоохранения.

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнеца Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнецаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПОДВЕРГАЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ ОПАСНОСТИ

Среди награжденных есть медики Клинической Рудничной больницы Макеевки. Она первой в начале апреля на себя приняла самых тяжелых пациентов с коронавирусом, которые нуждались в постоянной кислородной поддержке. Выбор пал на Рудничную, поскольку на ее территории корпус реанимации и интенсивной терапии стоит обособлено.

- Все медикаменты, которые прописаны в протоколе ведения больных с COVID-19 и нашим Минздравом, и Всемирной организацией здравоохранения, мы получаем по линии гуманитарной помощи из России, в аптеках эти препараты не продаются, - отметил врач-анестезиолог Клинической Рудничной больницы Евгений Стрижаков.

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнеца Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнецаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Для поддержки тяжелых пациентов с коронавирусом используют аппараты искусственной вентиляции легких. Они выполняют за человека вдох.

- Пациенту надеваем маску, похожую на шлем скафандра космонавта, она полностью герметична, очень плотно прилегает к лицу, и когда человек делает вдох, аппарат под давлением вкачивает воздух в легкие. Эта процедура безболезненна, но неприятная в момент синхронизации. Пациентов обучаем дышать одновременно с аппаратом, который максимально насыщает легкие кислородом и не дает развиться гипоксии головного мозга, - рассказали медики.

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнеца Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнецаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спасение больных с COVID-19 включает и немедикаментозные методы. В частности, различные дыхательные гимнастики, которым медики обучают своих пациентов.

- Кованные розы получили врачи, медсестры, санитарочки за самоотверженное спасение жителей Донецкой Народной Республики. Они не ропщут и не требуют себе наград и похвал, а надевают противочумные костюмы, маски, очки и идут делать свое дело. За это я низко им кланяюсь, - сказала Ольга Николаевна.

Напомним, что акция «Комсомольской правды» проходила совместно с известным донецким кузнецом Виктором Михалевым. Он и сделал из металла цветы, которые вместе с благодарностями получили медики-герои.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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