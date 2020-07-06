День медика прошел (его отмечают в третье воскресенье июня), а медицинских работников в Донецкой Народной Республике продолжают награждать. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил 54 ордена Республики, знака отличия «За заслуги перед Республикой», медали «За трудовую доблесть» и подписал 833 грамоты и благодарности. Столько наград донбасские врачи еще не получали!

ПООЩРИЛИ И ОБЫЧНЫХ ВРАЧЕЙ

3 июля в Донецкой филармонии Денис Владимирович лично вручал государственные награды. Ему помогала министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

Наряду с главным врачами, были отмечены и обычные врачи, в основном – интенсивной терапии. Из рук главы государства награду получила заведующая амбулаторией №7 поселка Александровка (прифронтовой Петровский район Донецка) врач общей практики, семейный врач Валентина Завалишина. Валентина Стефановна - единственный врач в этой амбулатории; она продолжает оказывать медицинскую помощь под обстрелами.

Денис Пушилин наградил почти 900 медиков, спасающих людей от коронавируса Фото: glavadnr.ru

Высоких наград были удостоены и пять сотрудников санстанции во главе с главным государственным санитарным врачом Мирославой Романченко. Ольга Николаевна подчеркнула, что в борьбе с коронавирусом незаменимую роль играет санитарно-эпидемиологическая служба, которую, кстати, в Украине разрушили еще до войны. Поэтому границу с незалежной, где распространение COVID-19 не сдерживают, снова и закрыли.

В ДНР дезинфекторы в любое время выезжают устранять очаги коронавируса. Будь-то в квартире госпитализированного в инфекционный стационар, куда после выздоровления (а большинство заразившихся коронавирусом полностью поправляется) ему предстоит вернуться или в самой больнице. В Республике на карантине побывали те или иные отделения практически всех учреждений здравоохранения.

НЕ ЗАБЫЛИ О СОТРУДНИКАХ СКОРОЙ

Медалью «За трудовую доблесть» наградили рабочего по обслуживанию кислородной станции Центральной городской клинической больницы №1 Донецка Александра Душкина. От бесперебойной работы таких станций зависит, пойдет кислород больным COVID-19 или нет.

Денис Пушилин наградил почти 900 медиков, спасающих людей от коронавируса Фото: glavadnr.ru

Отметили многих водителей скорой, фельдшеров и медсестер. Только сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – 299 человек. Одну часть наград от Главы ДНР вручила Ольга Николаевна, а вторую – главы городов и районов. Столичным врачам государственные награды на следующий день передал Донецкий градоначальник Алексей Кулемзин.

134 ВРАЧА-ИНТЕРНА ПОЛУЧИЛИ ГРАМОТЫ

В Республике в борьбу с COVID-19 включились практически все медики. Поэтому Денис Владимирович ставил задачу так: «Никого не забыть из числа тех, кто оказывает помощь больным с коронавирусом». Грамоты от Министерства здравоохранения получили и 134 врача-интерна круглосуточной горячей линии по противодействию распространению новой инфекции. В ДНР медикам, которые напрямую соприкасаются с больными COVID-19, выплачивают поощрительные надбавки.

- В этом году, как никогда, по достоинству оценили труд медицинских работников, - рассказывает «Комсомольской правде» министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко. - Раньше при Украине ко Дню медработника только отдельных особо отличившихся сотрудников награждали грамотами больниц. В единичных случаях – грамотами облздрава. И уж совсем единицы получали грамоты Министерства здравоохранения. Моя позиция: ценить людей нужно при жизни. Поэтому в прошлом году 129 человек получили почетные грамоты и благодарности от Министерства здравоохранения ДНР. 11 – награды Главы Республики и 10 – Правительства.

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнецаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Напомним, что накануне «Комсомольская правда» наградила медиков, спасающих жителей от коронавируса. 53 медицинских работника от благодарных читателей получили благодарности и кованые розы. Награды достались не только санитарным врачам, эпидемиологам, но и медсестрам и санитаркам. Людям, которых раньше редко когда награждали. Акция «Комсомольской правды» проходила совместно с известным донецким кузнецом Виктором Михалевым. Он сделал из металла цветы, которые вместе с благодарностями получили медики-герои.

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