Концерт Валентины Лисицы в Донецке 21 июня: Всемирно известная пианистка выступит в парке Ленинского Комсомола

Валентина Лисица – одна из лучших пианисток мира Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецк приезжает Валентина Лисица. 21 июня всемирно известная пианистка выступит в парке Ленинского Комсомола. Концерт–реквием «Музыка войны и победы» в сопровождении Донецкого академического симфонического оркестра имени Прокофьева Донецкой филармонии начнется в восемь часов вечера.

– Только одно выступление в концерте–реквиеме к 80–летию начала страшной Великой Отечественной войны. Не пропустите! Валентина Лисица – одна из лучших пианисток мира, – анонсировал Генеральный директор Донецкой филармонии Александр Парецкий.

В организации «Русский центр» сообщили, что после концерта зрителей ожидает масштабная акция «Свеча памяти».– Будет создана инсталляция «Огненные картины войны». Зажгут пять тысяч свечей, из которых соберется слово «Слава». А 22 июня – в День памяти и скорби – в Донецкой Народной Республике поддержат всероссийскую минуту молчания. Она пройдет на всей территории России в единое время – в 12.15 по московскому времени.

Концерты Лисицы в Донецке всегда проходят с аншлагом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Впервые Валентина Лисица посетила Донецкую Народную Республику в июне 2015 года.

– Для меня приехать сюда и выступить для людей очень важно и ответственно, – рассказывала тогда «Комсомолке» пианистка. – У меня нет материального интереса или какой–то задней мысли, мой талант – играть музыку для людей. Я воевала, это можно назвать информационной войной, в Твиттере, где отстаивала позицию Донецка, Донбасса. Все что происходило – освещала для западных читателей.

После этого всемирно известная музыкант еще несколько раз посещала Донбасс. Дончанам помнятся грандиозные концерты Валентины Лисицы, когда Донецк, словно возвращался в довоенное время, а его жители, расположившись на зеленых склонах парка Ленинского комсомола, наслаждались музыкой.

Концерт в Дебальцево. Фото: Александр Парецкий

Кроме этого, Лисица давала концерты и в прифронтовых населенных пунктах, в Ясиноватой, в Горловке. Особенно заполнилось выступление пианистки на железнодорожной платформе в Дебальцево.

– Великая музыка звучала, казалось, не только над вокзалом, над городом, но и над целым миром. Взрослые и дети, — те, кто успел занять места для слушателей и те, кто не успел, те, кто бежал по делам, но остановил свой бег даже на мосту над станцией… — на каждом лице отражался свет, идущий из самого сердца исполнительницы, – рассказали в Донецкой филармонии.

Денис Пушилин вручил Валентине Лисице государственную награду. Фото: denis-pushilin.ru

31 августа 2019 года Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Валентине Лисице государственную награду – орден Дружбы.

– Это самое малое, что мы можем сделать в знак признания того, что вы делаете для нас своим творчеством и поддержкой на международной арене своим именем, – сказал руководитель государства пианистке во время награждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске объявили о старте медиаконкурса «Хорошие новости Донбасса»

В нем могут участвовать жители всего Донбасса (подробнее)