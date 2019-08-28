Американская пианистка Валентина Лисица сыграла на рояле на железнодорожной платформе в Дебальцево

- Такого давно не было. Пожалуй, такого не было никогда! – рассказывает "КП" художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий. - Рояль на железнодорожной платформе. Такое возможно в Донецкой Народной Республике. Валентина Лисица, словно фея, приносит добро, красоту, музыку, мир и надежду... Артисты камерного оркестра «Виола»...

Уникальная акция «Музыка во имя мира и возрождения» состоялась на железнодорожной станции Дебальцево.

Впервые в ДНР проходит акция «Музыка во имя мира и возрождения». Фото: Александр Парецкий

- Такую силу воздействия имеет только классическая музыка и настоящее искусство, - продолжает Александр Александрович. - Благодарю администрацию города Дебальцево, Донецкую железную дорогу и Министерство культуры Донецкой Народной Республики за поддержку таких проектов, а Валентину Лисицу за истинное мужество, героизм и талант! Спасибо Донецкому Дому народного творчества и кино за сотворчество. Верю, что эта безумная акция станет точкой отсчёта ренессанса железнодорожного движения в Донбассе и возрождения былого значения Дебальцево, как важнейшего железнодорожного узла.

Впервые в ДНР проходит акция «Музыка во имя мира и возрождения». Фото: Александр Парецкий

В этот приезд Валентина Лисица выступила в программе "Донецку - музыка души", посвященной 150-летию со дня основания города, в парке Ленинского комсомола. Потом два дня подряд давала концерты в филармонии. Выступала в Дебальцево и Енакиево. 29 августа Лисица сыграет в прифронтовой Горловке.

Дончанам помнятся грандиозные концерты Валентины Лисицы, когда Донецк, словно возвращался в довоенное время, а его жители, расположившись на зеленых склонах парка Ленинского комсомола, наслаждались музыкой Прокофьева и Свиридова.