В Луганске объявили о старте медиаконкурса «Хорошие новости Донбасса» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике запустили конкурс «Хорошие новости Донбасса». Поучаствовать в нем могут как начинающие журналисты и блогеры, так и опытные представители медиасферы.

– Наблюдая за трудом работников медиасферы замечаешь, что на мероприятиях они незаметно для всех выполняют свою работу, часто остаются за кадром. Поэтому в общественном движении решили провести такой конкурс, чтобы профессия журналиста стала более известной, чтобы мы узнали имена тех, кто создает для нас яркие, интересные, позитивные материалы и сюжеты, – заявил «Комсомолке» председатель Народного Совета Республики, руководитель Республиканского исполкома Общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.

Организаторы рассказали, что будут поощрять творческий потенциал победителей дипломами и ценными подарками. Конкурс будет проходить один раз в три месяца.

Кто может принять участие в конкурсе?

Всех граждане Луганской и Донецкой Народных Республик, а также жители временно подконтрольной Киеву территории, которым исполнилось 18 лет.

Какие номинации?

«Наши достижения» – материалы о достижениях в науке, культуре, экономике, здравоохранении, образовании, благоустройстве населенных пунктов и в других сферах.

«Герои современности» – материалы об интересных жителях региона, их героических поступках, о представителях различных профессий.

«Спортивный Донбасс» – материалы о спортсменах и спортивных организациях.

Какие требования к материалам?

Статьи, очерки, лонгриды, репортажи и видеоматериалы позитивной направленности должны быть опубликованы не ранее двух недель до объявления нового этапа конкурса, написанные на русском языке лично, не в соавторстве. Работа должна быть опубликована в средствах массовой информации, социальных сетях или других платформах в интернете в период проведения конкурса. Материалы должны продвигать конструктивную повестку дня и позитивные новости о регионе в информационное пространство.

Конкретно

Специальную заявку можно заполнить на сайте движения в разделе «Проекты» – «Конкурс «Хорошие новости Донбасса».

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