2019-09-02T17:49:45+03:00
Политика

Глава ДНР наградил пианистку Валентину Лисицу государственной наградой - орденом Дружбы

Валентина Лисица четвертый год приезжает с бесплатными концертами в Донбасс
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: denis-pushilin.ruФото: denis-pushilin.ru
Изменить размер текста:

- Люди, такие как вы, живут без оглядки на то, как будет складываться ситуация из-за санкций и других запретов. Они просто берут и делают то, что считают правильным. Потому что разобрались для себя, где правда, а где ложь и искажение действительности, - обратился Денис Пушилин к Валентине Лисице.

Глава ДНР вручил всемирно известной пианистке государственную награду – орден Дружбы.

- Хотелось бы от имени Республики поблагодарить вас и наградить государственной наградой – орденом Дружбы. Это самое малое, что мы можем сделать в знак признания того, что Вы делаете для нас своим творчеством и поддержкой на международной арене своим именем, – сказал Денис Владимирович.

Валентина с гордостью приняла награду.

- Вы знаете, насколько близко к сердцу я приняла судьбу людей Донбасса. Я чувствую себя не только другом, но и членом семьи, - говорит Лисица. - Я приезжаю, потому что для меня это невероятно важно, это невероятная честь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В итальянском Турине появилось граффити с изображением Александра Захарченко
Погода в Донецке: Первая неделя осени, будет напоминать лето – тепло и без осадков
«Жабы по небу летают» Соцсети удивили необычные облака в небе над Донецком
«Для них учебный год мог не начаться вообще»: двое студентов чуть не утонули в водоеме
ВСУ разместили военную технику вокруг Донецка
День города в Луганске 2019: 7 сентября на главной площади выступят Иракли и Elvira T
"Чья-то злая шутка": В мариупольской школе на празднике первого звонка нашли муляж взрывчатки
ВСУ выпустили по ДНР почти 200 боеприпасов
Украинская армия обстреляла Нижнее Лозовое и Голубовское в ЛНР
Иван Приходько: оператор украинского беспилотника увидел в камеру рабочих в Горловке и начал за ними охоту
Иловайск стал городом воинской славы
Погода осенью в Донецке: сентябрь – солнечный и жаркий, октябрь – золотая пора, а с середины ноября – холод и снег
Оборудованы системой «Глонасс»: Пушилн передал четыре автобуса для учеников прифронтовых поселков Горловки
Требовал немедленно вернуть долг: в Донбассе на территории шахты мужчина взорвал гранату
Киевские силовики обстреляли в Коминтерново наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР в СЦКК
«Чувствую себя здесь членом семьи»: в Донецке всемирно известную пианистку Валентину Лисицу наградили Орденом Дружбы
На шахте в ДНР тяжело травмирован горняк
«От снаряда вспыхнула кабина пожарной автоцистерны»: на юге ДНР под огонь ВСУ попали спасатели, которые тушили дом
Пункты пропуска в Донбассе перешли на осенний график
День Макеевки 2019: праздничная программа и где перекроют движение транспорта
Украинские силовики обстреляли из минометов Горловку, празднующую свой юбилей
Юбилей Горловки 2019: праздничная программа и где перекроют движение транспорта
Народная милиция ДНР: боевики нацбатов вышли из-под контроля Киева и спровоцировали мощные обстрелы в Донбассе
Погода на день в Луганске: 1 сентября будет до +30 градусов
Погода на день в Донецке: 1 сентября будет по-летнему жарко, до +28 градусов