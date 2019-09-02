Глава ДНР наградил пианистку Валентину Лисицу государственной наградой - орденом Дружбы

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-02T17:49:45+03:00

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- Люди, такие как вы, живут без оглядки на то, как будет складываться ситуация из-за санкций и других запретов. Они просто берут и делают то, что считают правильным. Потому что разобрались для себя, где правда, а где ложь и искажение действительности, - обратился Денис Пушилин к Валентине Лисице.

Глава ДНР вручил всемирно известной пианистке государственную награду – орден Дружбы.

- Хотелось бы от имени Республики поблагодарить вас и наградить государственной наградой – орденом Дружбы. Это самое малое, что мы можем сделать в знак признания того, что Вы делаете для нас своим творчеством и поддержкой на международной арене своим именем, – сказал Денис Владимирович.

Валентина с гордостью приняла награду.

- Вы знаете, насколько близко к сердцу я приняла судьбу людей Донбасса. Я чувствую себя не только другом, но и членом семьи, - говорит Лисица. - Я приезжаю, потому что для меня это невероятно важно, это невероятная честь.

ИСТОЧНИК KP.RU