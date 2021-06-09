ВСУ тонут в грязи: Обстрелов стало меньше из – за дождей

Одной из причин затишья на фронте стала продолжающаяся непогода. ФОТО: Штаб ООС

После рекордных обстрелов 6 июня, когда весь север Донецка сотрясался от взрывов, а в районе железнодорожного вокзала в домах дрожали стекла и падала с полок посуда, внезапно стало тише.

9 июня СЦКК зафиксировали только два обстрела со стороны ВСУ.

Из минометов стреляли по поселку шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки и по селу Яковлевка к северу от Ясиноватой.

Но, увы, это не относительно мирное настроение снизошло на руководство Операции объединенных сил.

Как сообщает наш источник в силовом ведомстве, одной из причин затишья на фронте стала продолжающаяся непогода. Грунт размок настолько, что технике, даже на гусеницах, сложно передвигаться. К батареям проблематично подтаскивать тяжелые ящики с боеприпасами. Позиции залиты водой, бойцы круглосуточно вычерпывают ее из блиндажей и траншей.

Те, кто допустил оплошность в складировании боеприпасов столкнулись с тем, что они намокли.

- Украинцы в последнее время ленились тщательно оборудовать свои «укрепы» (узловые точки позиций – Ред.). Чувствовали превосходство, нам ведь редко разрешено подавлять их огневые точки, а они стреляют каждый день, как на учениях. Вот и притихли, пока солнышко не встанет. И солдаты младших сроков службы ржавыми ведрами воду из траншей не вычерпают, - считает наш источник.

Кстати, как сообщают донецкие синоптики, дожди в Республике продлятся еще не менее десяти дней.

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