ВСУ обстреляли поселок Шахты Гагарина и Яковлевку в ДНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Стрельба велась в окрестностях поселка шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки, а также села Яковлевка к северу от Ясиноватой, - сказали в СЦКК.

В представительстве Республики рассказали, что киевские силовики использовали для обстрелов минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (РПГ и СПГ) и стрелковое оружие.

- Попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК, - отметили в представительстве ДНР.

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