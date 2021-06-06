«Словно Гитлер бомбил на рассвете!» Жители Донецка проснулись от грохота мощных взрывов

По Донецку и Горловке стреляли из 120-миллиметровых минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС.

Рано утром в воскресенье, 6 июня, жители северо-запада Донецка проснулись от грохота мощных взрывов. В 04:23 в течение нескольких минут по поселку Веселое и району ДЗРХИ было выпущено 25 мин из 120-миллиметровых минометов.

По данным Народной милиции ДНР огонь по столице вели каратели из 58-й отдельной мотопехотной бригады по приказу комбрига Дмитрия Кащенко с позиций в районах поселков Пески и Опытное.

- Словно Гитлер бомбил на рассвете! – прокомментировала дончанка Валентина Зимина.

Также утром – в 05:15 – под огонь из тяжелых минометов попал поселок Озеряновка на горловском направлении. Боевики 8-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады по приказу комбрига Вячеслава Котлика выпустили с позиций в районе поселка Новгородское 20 мин калибром 120 мм.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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