ДНР обратилась к ОБСЕ по поводу утреннего обстрела ВСУ поселка Жабуньки

Представители ОБСЕ обязаны зафиксировать нарушения ВСУ
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Сегодня утром ВСУ предприняли попытку обстрелами поселка Жабуньки спровоцировать подразделения Народной милиции ДНР на ответный огонь. Однако провокация не удалась. Вместо этого в ДНР обратились к международным наблюдателям от ОБСЕ.
— Призываем международных наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обратить особое внимание на агрессию ВСУ в отношении ДНР и принудить украинское руководство выполнять достигнутые договоренности с целью предотвращения очередного кровопролития на Донбассе, — отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики полковник Эдуард Басурин.
Кроме того, представители ОБСЕ обязаны зафиксировать тот факт, что киевские силовики в Песках вооружены 120 миллиметровыми минометами, которые запрещены Минскими соглашениями.
— Представители должны потребовать от украинской стороны детального разбирательства по данному факту с указанием всех виновных должностных лиц для привлечения к уголовной ответственности, — заключил полковник.
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