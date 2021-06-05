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Политика5 июня 2021 19:41

ДНР обратилась к ОБСЕ по поводу утреннего обстрела ВСУ поселка Жабуньки

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ обязаны зафиксировать тот факт, что боевики ВСУ применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Представители ОБСЕ обязаны зафиксировать нарушения ВСУ

Представители ОБСЕ обязаны зафиксировать нарушения ВСУ

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня утром ВСУ предприняли попытку обстрелами поселка Жабуньки спровоцировать подразделения Народной милиции ДНР на ответный огонь. Однако провокация не удалась. Вместо этого в ДНР обратились к международным наблюдателям от ОБСЕ.

— Призываем международных наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обратить особое внимание на агрессию ВСУ в отношении ДНР и принудить украинское руководство выполнять достигнутые договоренности с целью предотвращения очередного кровопролития на Донбассе, — отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики полковник Эдуард Басурин.

Кроме того, представители ОБСЕ обязаны зафиксировать тот факт, что киевские силовики в Песках вооружены 120 миллиметровыми минометами, которые запрещены Минскими соглашениями.

— Представители должны потребовать от украинской стороны детального разбирательства по данному факту с указанием всех виновных должностных лиц для привлечения к уголовной ответственности, — заключил полковник.

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